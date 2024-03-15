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Главу госоргана наказали за подчиненных-расхитителей бюджетных денег в Павлодаре

выговор, Павлодар, глава госоргана, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 12:14 Фото: freepik
Руководителя Отдела занятости и социальных программ Павлодара наказали из-за коррупционных преступлений подчиненных, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Антикоррупционной службе Павлодарской области 15 марта, чиновник привлечен к дисциплинарному взысканию в виде выговора за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Также взыскание в виде строгого выговора получил и заместитель руководителя.

"Необходимо отметить, что Антикоррупционной службой по Павлодарской области окончено уголовное дело в отношении работников Отдела занятости и социальных программ города Павлодара и других лиц по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на оплату услуг индивидуальных помощников для сопровождения лиц с инвалидностью первой группы, путем необоснованного перечисления денежных средств на карт-счета лицам, фактически не оказывавшим услуги индивидуального помощника. В настоящее время дело передано в суд", – сказано в сообщении ведомства.

Согласно статье 10 Закона "О государственной службе", руководители госорганов должны предупреждать коррупционные правонарушения со стороны подчиненных государственных служащих.

Весной 2023 года в Северо-Казахстанской области аким района тоже получил строгий выговор за коррупцию подчиненного.

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