Общество

"Вы кто такой?": чиновник из Павлодара высокомерно разговаривал с подчиненными

Фото: pixabay
За высокомерное общение с подчиненными рекомендовано наказать чиновника в Павлодаре. На совете по этике оказался заместитель главы департаменте юстиции региона, передает Zakon.kz.

Как пишет 19 марта 2026 года Irbistv.kz, в отношении Айдына Саменкулова было проведено служебное расследование. Поводом для разбирательств стала жалоба на грубое поведение чиновника во время одного из совещаний. В качестве доказательства была представлена диктофонная запись.

"Конечно, там матов нет, это прекрасно, этого делать не надо. Но есть такое, значит, высокомерие: "Вы кто такой?", "Вас как зовут?" – 10 раз спрашиваете одно и то же. Это что такое? Можно было бы запомнить, тем более это ваш работник, с которым вы минимум 4 года работаете. То есть высокомерие, что не подходит для государственного служащего", – сказал Амангельды Хамзин, член совета по этике департамента по делам госслужбы Павлодарской области.

Служебное расследование показало, что поведение чиновника неэтично. Однако Айдын Саменкулов вину свою отрицает. Указал, что пожаловались на него лишь сотрудники одного отдела, тогда как в другом наоборот хвалят. Считает, что для этого есть причины. Недавно прошел стажировку в Бельгии и ему предложили новую работу.

"Это не просто так. Вот не знаю, конечно, это не к месту говорить, но это связанно с моей работой. Мне, когда я с учебы вышел на работу, мне с Министерства юстиции предложили должность в другой области, в другом регионе, я отказался. Я думаю, это связано с этим", – поделился Айдын Саменкулов, заместитель руководителя департамента юстиции Павлодарской области.

Чиновнику посоветовали с женщинами не ругаться и в коллективе вести себя более сдержанно. Факт грубости налицо, а потому его аргументы не приняли во внимание. В итоге рекомендовано вынести замруководителю строгий выговор.

Похожий инцидент произошел и в Жезказгане. Сотрудники управления юстиции обвинили босса в неоднократных фактах нарушения норм служебной этики, а именно – в многократных унижениях и оскорблениях.

Канат Болысбек
