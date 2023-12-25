Главу УОЗ Мангистау наказали за то, что подчиненный не представил декларацию об активах

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Пресс-служба департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Мангистауской области сообщила о том, что руководителя Управления здравоохранения региона привлекли к ответственности за то, что подчиненный не представил декларацию об активах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада", в ходе назначения директора областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Мангистауской области кандидат не представил декларацию об активах и обязательствах до назначения. То есть руководитель облздрава назначил директора Мангистауской областной станции скорой и неотложной помощи, не соблюдая требований, предусмотренных пунктом 8 статьи 11 Закона. "Так, по статье 680 КоАП РК руководитель Управления здравоохранения Мангистауской области привлечен к административной ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции в отношении руководителя государственного учреждения. Уплачен штраф в размере 50 МРП (172 500) тенге", – отметили в ведомстве. Ранее казахстанцам напомнили об ответственности за непредоставление декларации. Читайте также Столкновение грузовиков в Актюбинской области привело к трагедии Падение самолета расследуют в Павлодаре Крупный пожар вспыхнул в магазине в Кокшетау

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