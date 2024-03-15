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На сколько в Казахстане стало больше машин, в том числе электрокаров

В Казахстане выросло число машин, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:24 Фото: pexels
Более 146 тыс. автомобилей поставили на учет в январе 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, в январе на учет поставлено 146 400 единиц автотранспортных средств. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель увеличился на 15,3%. В том числе автобусов стало больше на 44,1%, легковых автомобилей – на 15,3% и грузовых автомобилей – на 11,4%.

"По состоянию на 1 февраля 2024 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 348 900 единиц, из них 88,1% – легковые автомобили, 9,8% – грузовые и 2,1% – автобусы", – говорится в сообщении Бюро.

Из общего количества зарегистрированных легковых автомобилей наибольшую долю (44,6%) составляют легковые автомобили с объемом двигателя от 1500 до 2000 куб. см, с объемом двигателя до 1500 куб. см – 18,6%, с объемом двигателя от 2000 до 2500 куб. см – 17,4%, с объемом двигателя от 2500 до 4000 куб. см – 15,1%, свыше 4000 куб. см – 1,9%.

Самое большое количество легковых автомобилей с объемом двигателя от 1500 до 2000 куб. см зарегистрировано в Алматинской области – 229 тыс. единиц, в городе Алматы – 210,7 тыс. единиц, и в столице – 162,5 тыс. единиц.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество легковых электроавтомобилей выросло в 9,2 раза, с 914 до 8366 единиц. Самое большое количество электромобилей в городах Алматы – 4946 единиц и Астана – 1044 единиц, а также в Алматинской области – 379 единиц.

14 марта в Бюро нацстатистики рассказали, в каких регионах Казахстана едят больше мяса.

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