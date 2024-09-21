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Число бездомных в США достигло 550 тысяч: эксперты ожидают новый антирекорд

В США установлен новый рекорд по количеству бездомных, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 00:22 Фото: pixabay
Количество бездомных в США может превысить 653 тыс. по итогам 2024 года, поставив таким образом новый рекорд, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты The Wall Street Journal со ссылкой на информацию, полученную от более чем 250 организаций, которые помогают бездомным в США, количество живущих на улицах людей уже достигло 550 тыс., что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Отмечается, что показатель продолжает расти и к концу года, скорее всего, превысит зафиксированный в 2023 году рекорд в 653 тыс. бездомных.

Как уточняется, среди причин такого кризиса газета выделяет наплыв мигрантов, рост цен на покупку и аренду жилья, а также эпидемию фентанила.

Фентанил стал одной из главных проблем в Америке в начале ковидной пандемии с ноября 2019 по октябрь 2023 годов, когда, по данным CDC, от передозировки опиоидов погибли около 270 тыс. человек. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2023 году от наркотиков скончались 107543 человека.

Ранее корреспондент Zakon.kz решил узнать, как живут алматинские бездомные, а также понять, как они оказались на улице и почему многие все же предпочитают бродяжничать, чем вновь вернуться к прежней жизни.

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