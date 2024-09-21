Число бездомных в США достигло 550 тысяч: эксперты ожидают новый антирекорд
По данным газеты The Wall Street Journal со ссылкой на информацию, полученную от более чем 250 организаций, которые помогают бездомным в США, количество живущих на улицах людей уже достигло 550 тыс., что на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Отмечается, что показатель продолжает расти и к концу года, скорее всего, превысит зафиксированный в 2023 году рекорд в 653 тыс. бездомных.
Как уточняется, среди причин такого кризиса газета выделяет наплыв мигрантов, рост цен на покупку и аренду жилья, а также эпидемию фентанила.
Фентанил стал одной из главных проблем в Америке в начале ковидной пандемии с ноября 2019 по октябрь 2023 годов, когда, по данным CDC, от передозировки опиоидов погибли около 270 тыс. человек. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2023 году от наркотиков скончались 107543 человека.
Ранее корреспондент Zakon.kz решил узнать, как живут алматинские бездомные, а также понять, как они оказались на улице и почему многие все же предпочитают бродяжничать, чем вновь вернуться к прежней жизни.