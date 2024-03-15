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Позором назвал Токаев одну из привычек некоторых казахстанцев

Насвай, Токаев, позор, курултай, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 17:33 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая 15 марта 2024 года заявил, что ответственность за производство и распространение насвая в Казахстане слишком низка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Токаев подчеркнул, что одна из самых вредных и постыдных привычек – потребление насвая.

"Известно, как он производится. Никакие санитарные требования не соблюдаются. В нем содержатся вещества, вызывающие различные заболевания, в том числе рак. Производство и распространение насвая было запрещено еще в 2015 году. Но его до сих пор открыто продают на улице, и даже в продуктовых магазинах. Правоохранительные органы не принимают никаких мер", – заявил президент.

Президент отметил, что сейчас XXI век, время интенсивного развития высоких технологий и искусственного интеллекта, а казахстанцы продолжают потреблять насвай и плеваться на улицах.

"Какой позор. Такое недостойное поведение перекрывает традиции, доставшиеся от предков. На самом деле это прямое бескультурье! Это должно быть остановлено. В целом, ответственность за производство и распространение насвая слишком низка. В настоящее время рассматривается вопрос о внесении изменений в соответствующие законы. Он предусматривает уголовную ответственность за его незаконное распространение. Этот шаг позволяет полностью запретить насвай", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Депутат Жаркынбек Амантай на пленарном заседании Мажилиса 13 марта заявил, что ученики начальных классов беспрепятственно употребляют насвай, и необходимо принимать меры.

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