Президент: Из-за расточительства миллионов наших сограждан богатства страны пускаются по ветру

Касым-Жомарт Токаев назвал расточительство пороком. По его словам, началом достатка является бережливость, сообщает Zakon.kz.

"В развитых странах сформирована высокая культура экономного потребления света и воды. У нас же сложилась совершенно противоположная ситуация, из-за расточительства миллионов наших сограждан богатства страны пускаются по ветру. Взять к примеру водный вопрос – откровенно говоря, у нас отсутствует культура бережливого водопотребления. Тогда как во всем мире хорошо понимают, что вода – это ресурс будущего. Для Казахстана, уже сейчас столкнувшегося с дефицитом воды, данная проблема особенно актуальна", – заявил президент.

При этом он отметил не только материальную расточительность, но и духовную.

"Сколько бесценного времени, которое можно было бы использовать на самосовершенствование и развитие страны, уходит на пустопорожние споры и бесполезные дела. Если каждый из нас будет стремиться к умеренности и рачительности, это станет залогом поступательного прогресса Казахстана. Нужно, чтобы подрастающее поколение это хорошо понимало", – отметил президент.

По его словам, только избавившись от всех этих пороков, мы сформируем новое качество нации, выведем страну на новый уровень развития.

"Представители интеллигенции, средства массовой информации, неправительственные организации должны все вместе противостоять указанным социальным порокам. Это долг каждого гражданина и всего общества, поскольку данный вопрос напрямую касается будущего нашей нации", – заключил глава Казахстана.

Ранее Касым-Жомарт Токаев жестко высказался о существующей в стране практике кражи невест.