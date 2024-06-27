Президент готов подписать закон о борьбе с лудоманией

По мнению Касым-Жомарта Токаева, одним из опаснейших социальных пороков является лудомания, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ, зависимость от азартных игр загоняет многих граждан в финансовую яму, разрушает семьи, провоцирует преступления и суициды.

"С развитием интернета проблема лудомании значительно усугубилась и стала обретать черты самой настоящей социальной пандемии, ставя под угрозу будущее всей нашей нации. Поэтому, как глава государства, я предпринял ряд решительных шагов для борьбы с этим опасным явлением. Осенью прошлого года было проведено специальное заседание Совета Безопасности, посвященное данному вопросу. Недавно по моему поручению правительством утвержден Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании. Кроме того, мной последовательно продвигалось скорейшее принятие соответствующего законопроекта. И сегодня Сенат рассмотрит закон по борьбе с лудоманией. Если он будет одобрен, то я подпишу его в скором времени", – сказал Токаев.

Он выразил уверенность, что вступление в силу данного закона позволит защитить от этой пагубной социальной болезни граждан, прежде всего, подрастающее поколение.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить депутатов Мажилиса и Сената за проявленное неравнодушие, оперативную и качественную проработку данного законопроекта", – отметил президент.

Подробнее о законе, направленном на борьбу с лудоманией, можно прочитать здесь.