Токаев о похищении невест: Не поддается оправданию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 15 марта 2024 года на третьем заседании Национального курултая, высказался о навязывании практики похищения невест, которая идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что необходимо твердо и последовательно культивировать традиционные семейные ценности.

"Следует обратить самое серьезное внимание на факты дискриминации и даже угнетения женщин в семьях, где исламские каноны воспринимаются в крайне искаженном, догматическом виде. В таких семьях жизнь построена на абсурдных запретах и порядках, противоречащих духу XXI века с его достижениями в науке и технологиях. Создается впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям средневековья", – сказал Токаев.



Глава государства подчеркнул, что в нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест.

"Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки. Мы должны противодействовать религиозному экстремизму и архаике, твердо придерживаясь канонов традиционного для нас ислама, выступающего одной из главных основ национальной идентичности", – дополнил президент.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно всегда исходить из собственного понимания мира, следовать своему уникальному культурному коду.

Ранее глава государства заявил, что, живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну.

