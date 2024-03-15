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Токаев о похищении невест: Не поддается оправданию

Токаев о похищении невест: Не поддается оправданию, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:07 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 15 марта 2024 года на третьем заседании Национального курултая, высказался о навязывании практики похищения невест, которая идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что необходимо твердо и последовательно культивировать традиционные семейные ценности. 

"Следует обратить самое серьезное внимание на факты дискриминации и даже угнетения женщин в семьях, где исламские каноны воспринимаются в крайне искаженном, догматическом виде. В таких семьях жизнь построена на абсурдных запретах и порядках, противоречащих духу XXI века с его достижениями в науке и технологиях. Создается впечатление, что люди намеренно скатываются к морали и поведенческим моделям средневековья", – сказал Токаев. 

Глава государства подчеркнул, что в нашей стране есть те, кто, прикрываясь якобы национальными традициями, предпринимают попытки навязывания практики похищения невест.

"Такое вопиющее мракобесие не поддается никакому оправданию и идет вразрез с идеалами прогрессивного общества, в котором достоинство, права и свободы каждого человека являются абсолютной ценностью. Считаю, что подобные факты требуют не только морального осуждения, но и правовой оценки. Мы должны противодействовать религиозному экстремизму и архаике, твердо придерживаясь канонов традиционного для нас ислама, выступающего одной из главных основ национальной идентичности", – дополнил президент. 

Касым-Жомарт Токаев заявил, что нужно всегда исходить из собственного понимания мира, следовать своему уникальному культурному коду. 

Ранее глава государства заявил, что, живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну.

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