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Касым-Жомарт Токаев раскритиковал старшее поколение

Касым-Жомарт Токаев раскритиковал старшее поколение, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 16:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Выступая на Национальном курултае, президент Касым-Жомарт Токаев обозначил проблему, когда родители не отпускают детей из дома для получения образования, сообщает Zakon.kz.

По его словам, настоящего успеха в жизни может добиться только трудолюбивый человек, преданный делу профессионал.

"Молодежь должна одинаково хорошо себя чувствовать во всех регионах, внося вклад в развитие нашей единой и неделимой страны. Во время своих региональных поездок я замечаю, что многие молодые люди с неохотой покидают родные края. По моему поручению в 2022 году для молодежи западных областей было выделено 10 тысяч образовательных грантов".Касым-Жомарт Токаев

К сожалению, продолжил президент, значительная часть из них не была использована.

"Поэтому количество грантов в прошлом году пришлось сократить. Фактически молодые люди не воспользовались предоставленными им возможностями. Каким будет мировосприятие и будущее молодежи, безвылазно просидевшей на одном месте? Ответ на этот вопрос очевиден, все понятно без слов".Касым-Жомарт Токаев

На самом деле, заявил он, в этом есть и вина старшего поколения.

"Часто родители не хотят отпускать своих детей далеко от дома. Из-за чего многие молодые люди становятся неконкурентоспособными на рынке труда и вынуждены надеяться на социальную помощь и поддержку государства. Это приводит к иждивенчеству".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что после того, как ребенок становится взрослым, он должен покидать родительское гнездо.

"Нужно получать знания в других регионах и даже странах. Важно увидеть своими глазами, как живут другие народы. Следует ехать туда, где есть возможность принести наибольшую пользу себе и своей стране".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о тревожной тенденции – росте семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии. По его словам, в казахстанском обществе стало много проявлений жестокости.

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