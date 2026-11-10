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Политика

Касым-Жомарт Токаев: Без Независимости у нашего народа не будет будущего

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 13:15 Фото: akorda.kz
Сегодня, 10 ноября 2026 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі", сообщает Zakon.kz.

По его словам, сегодняшнее мероприятие имеет особую значимость, поскольку вопрос родного языка имеет государственное, политическое и общенациональное значение.

"Мы являемся свидетелями того, что языковой вопрос в настоящее время становится важным и чувствительным. Хочу выразить искреннюю признательность всем участникам за содержательные выступления и ценные предложения. Все они будут тщательно рассмотрены и обязательно учтены в дальнейшей работе. Общество "Қазақ тілі" – это авторитетная структура, укрепляющая незыблемые основы статуса государственного языка. Организация, основанная еще в 1989 году, занимает особое место в истории Суверенного Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Также, как продолжил глава государства, эволюцию общества "Қазақ тілі", у истоков которого стояли выдающиеся ученые академики Абдуали Кайдар и Умирзак Айтбайулы, достойно продолжают представители нынешнего поколения и известные лингвисты.

"Сегодня организация успешно воплощает в жизнь эффективные мероприятия и творческие инициативы. Как глава государства, я выражаю искреннюю благодарность всем участникам общества "Қазақ тілі". Выдающемуся писателю Абишу Кекилбаеву принадлежит мудрое изречение: "Тіл мерейі – ел мерейі" ("Уважение к языку – уважение к стране"). Язык – это наше общее достояние. Язык – это величайший дар и способность, дарованная людям Богом. Он является главным достоянием человечества. Язык – первопричина и основной двигатель эволюции человека. Как цивилизованная нация, мы должны объединить наши усилия во имя повышения авторитета и признания казахского языка. Это главная тема сегодняшней встречи".Касым-Жомарт Токаев

Как уточнил Токаев, отрадно, что нынешний Курултай проходит в поистине исторический момент – в канун 35-летия священной Независимости.

"Казахстан уверенно делает шаг к новому рубежу суверенного развития в статусе авторитетного государства, устремленного в светлое будущее. С момента обретения Независимости наш народ достойно преодолел все испытания. Сплотившись как единая нация, мы смогли заложить и еще больше укрепить фундамент нашей государственности. Благодаря единству и согласию за прошедшие семь лет нам удалось успешно реализовать комплекс масштабных реформ. Во всех ключевых сферах государственной жизни были осуществлены коренные преобразования и запущены новые прорывные инициативы. Принципиально важно, что мы приняли священный документ – нашу Конституцию, ставшую ориентиром для всего народа. Несомненно, Конституция, являющаяся уникальным документом, заложила правовой фундамент на пути к построению Справедливого Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Очень важно, что в соответствии с Конституцией защита Независимости, Суверенитета, территориальной целостности государства, законных прав и свобод граждан признаны высшими, можно сказать, священными ценностями.

"Независимость для нас – превыше всего. Абсолютно ясно, что без Независимости у нашего народа не будет будущего. Поэтому ее защита и дальнейшее укрепление – наш священный долг и высокая ответственность! Откровенно говоря, было бы преувеличением утверждать, что все вопросы, связанные с защитой нашего Суверенитета, полностью нашли свое решение".Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев заявил, что с ростом авторитета страны крепнут и позиции ее государственного языка.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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