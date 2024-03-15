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Законодательство РК

Троих полицейских наказали после того, как жертва бытового насилия убила мужа

Полицейских наказали, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 18:12 Фото: пресс-служба ДП СКО
В Актюбинской области женщину задержали по подозрению в убийстве мужа. Как выяснилось, она много лет была жертвой бытового насилия, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 15 марта на сайте уполномоченного по правам человека в Казахстане, к их представителю в Актюбинской области обратилась женщина, находящаяся в изоляторе временного содержания. Мать двоих детей попала туда из-за убийства мужа, от которого на протяжении многих лет терпела насилие.

"Подозреваемая сообщила, что обращалась к сотрудникам полиции с просьбой защитить ее от насилия, но со стороны полиции не было предпринято никаких действий. Когда акт агрессии повторился снова, это закончилось убийством", – говорится в опубликованном сообщении.

А просьба женщины заключалась в том, что после трагедии двое ее несовершеннолетних детей были переданы на попечение родственников умершего супруга. Те же запрещали им общаться с матерью и ее родными. Поэтому женщина попросила восстановить право на неограниченное общение со своими детьми.

"После изучения обстоятельств, представитель омбудсмена обратился в органы опеки и попечительства при местном акимате, а также в Департамент полиции с рекомендацией устранить нарушения в отношении прав детей и рассмотреть вопрос виновности должностных лиц", – сообщается на сайте уполномоченного по правам человека.

Согласно ст. 61 Кодекса РК о браке (супружестве) и семье, ребенок имеет право на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Таким образом, на сегодняшний день отношения детей с родственниками матери полностью восстановили. 

"В то же время, согласно данным Департамента полиции, Управлением собственной безопасности департамента проведена проверка: за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей один сотрудник полиции исключен из правоохранительных органов, еще двое сотрудников освобождены от занимаемых должностей", – сказано в сообщении.

Дальнейшая судьба детей и их матери будет находиться в центре внимания представителя омбудсмена.

За похожее преступление осудили женщину в Туркестаанской области. Осужденная заявила, что совершила преступление в рамках самообороны. 

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