#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
503.44
593.35
6.55
Общество

19 павлодарских мужчин пострадали от бытового насилия

19 павлодарских мужчин пострадали от бытового насилия, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2026 19:04 Фото: pixabay
В Павлодарской области жертвами бытового насилия стали 19 мужчин, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн пишет, что полицейские рассказали, какая "погода" была в домах павлодарцев в 2025 году. В целом отмечается снижение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, их зарегистрировано 133. Стало больше убийств и дел, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью.

"Почти половина преступлений совершена во время распития алкогольных напитков. Ссоры возникали внезапно на почве ревности и социальной неудовлетворенности. Безработными совершены 77 злодеяний. Для обеспечения безопасности жертв домашнего насилия в прошлом году за противоправные действия привлечены к административной ответственности 4,5 тыс. правонарушителей", – поделился начальник Управления общественной безопасности ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.

По его словам, жертвами бытового насилия становятся не только женщины, но и мужчины.

"Таких фактов у нас зарегистрировано 19. Это правонарушения и преступления между братьями. Также был факт в Актогайском районе, когда женщина терпела жестокое отношение к себе со стороны мужа, из-за чего убила его, ударив ножом. Женщину осудили на три года лишения свободы".Азамат Куркебаев

Полицейские призывают казахстанцев не терпеть насилие, а также сообщать на пульт "102", если стали свидетелями бытовых ссор.

В Шымкенте муж сломал жене челюсть и получил год лишения свободы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Троих полицейских наказали после того, как жертва бытового насилия убила мужа
18:12, 15 марта 2024
Троих полицейских наказали после того, как жертва бытового насилия убила мужа
Пострадавшие от бытового насилия смогут взять отпуск без содержания
14:28, 23 апреля 2024
Пострадавшие от бытового насилия смогут взять отпуск без содержания
Президент о бытовом насилии: Статистика неутешительная
12:36, 30 июня 2023
Президент о бытовом насилии: Статистика неутешительная
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
19:11, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана помог своему клубу победить в чемпионате России
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
18:37, Сегодня
Экс-полузащитника ЦСКА и "Спартака" предлагают клубам из Казахстана
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
18:21, Сегодня
Михаил Кравец прокомментировал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ
В Казахстане назвали проблему перелома руки Алмабаева перед боем в с бывшим чемпионом UFC
17:53, Сегодня
В Казахстане назвали проблему перелома руки Алмабаева перед боем в с бывшим чемпионом UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: