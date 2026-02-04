19 павлодарских мужчин пострадали от бытового насилия

В Павлодарской области жертвами бытового насилия стали 19 мужчин, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн пишет, что полицейские рассказали, какая "погода" была в домах павлодарцев в 2025 году. В целом отмечается снижение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, их зарегистрировано 133. Стало больше убийств и дел, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью.

"Почти половина преступлений совершена во время распития алкогольных напитков. Ссоры возникали внезапно на почве ревности и социальной неудовлетворенности. Безработными совершены 77 злодеяний. Для обеспечения безопасности жертв домашнего насилия в прошлом году за противоправные действия привлечены к административной ответственности 4,5 тыс. правонарушителей", – поделился начальник Управления общественной безопасности ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.

По его словам, жертвами бытового насилия становятся не только женщины, но и мужчины.

"Таких фактов у нас зарегистрировано 19. Это правонарушения и преступления между братьями. Также был факт в Актогайском районе, когда женщина терпела жестокое отношение к себе со стороны мужа, из-за чего убила его, ударив ножом. Женщину осудили на три года лишения свободы". Азамат Куркебаев

Полицейские призывают казахстанцев не терпеть насилие, а также сообщать на пульт "102", если стали свидетелями бытовых ссор.

