Туман, пыльная буря, гололед и снегопад ожидаются в Казахстане в четверг

В 13 областях Казахстана на 14 марта объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Во второй половине дня на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области – гололед, туман. Ветер северо-западный, днем на востоке, в центре области порывы 17-22 м/с. В Алматы временами ожидается туман. На дорогах – гололедица. В Конаеве ночью и утром ожидается туман, на дорогах – гололедица. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на юге, западе, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на юге, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, в центре Атырауской области ожидаются туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. В Кызылкогинском и Жылыойском районах ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках.



На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки, ночью в горных районах области – сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области ожидаются гололед, туман. Ветер северо-западный, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Шымкенте ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. В Туркестане ночью и утром – осадки (дождь, снег), гололед, туман.



На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе области – туман. Ветер западный, юго-западный, утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, утром и днем 15-18 м/с.



На западе, севере Актюбинской области ожидается туман.



Днем на севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области – туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с.



На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.



На севере, востоке, юге Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге области 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, юге области 15-20 м/с.

В горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.



На западе, юге Костанайской области ожидается туман.



В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области – гололед. На юге, в горных районах области – туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается гололед. Ночью и утром – туман.

Ранее корреспонденту Zakon.kz специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 14 по 16 марта 2024 года.