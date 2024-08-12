Сильная жара, дожди и пыльная буря ожидаются в Казахстане во вторник

В 16 областях Казахстана на 13 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, севере Улытауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная, на востоке области – высокая пожарная опасность. В Жезказгане ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области временами сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, юге области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, юге области, порывы 15-20, днем временами 23 м/с. В Кокшетау утром и днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.



В Карагандинской области ветер юго-восточный, восточный днем на севере, в центре порывы 15-20 м/с. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ветер юго-восточный, восточный днем, порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Абайской области гроза. Ветер юго-восточный на юге, в центре области, порывы 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность. В Семее – высокая пожарная опасность.



Ночью на севере, западе, днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем на востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью ожидается гроза.



Днем на большей части Жетысуской области сильная жара +35+36. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане днем сильная жара +35+36.



Ночью на севере, западе Актюбинской области сильный дождь, днем на севере, востоке град, шквал. Ночью на большей части области, днем на севере, востоке гроза. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, в центре, днем на большей части области 15-20, временами порывы 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе временами гроза. Ветер юго-западный, западный днем, порывы 15-20 м/с.



Ночью на юге, востоке Атырауской области временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный ночью на юге, востоке, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области – чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



На западе, севере, востоке Костанайской области сильный дождь, днем град, шквал. На большей части области гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области, 15-20 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае гроза, днем град. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на севере Кызылординской области гроза, шквал, на севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ветер юго-западный днем, порывы 15 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юго-востоке Павлодарской области гроза, на западе, севере, в центре области туман. В Павлодаре ночью туман.



Днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, днем на большей части области гроза. Ветер юго-восточный ночью на западе области, порывы 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, днем 15-20 м/с, порывы 23 м/с.



Ночью на севере Мангистауской области гроза. Ветер северо-западный днем на севере области, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на севере Западно-Казахстанской области гроза. Ветер юго-западный, западный днем, порывы 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске днем гроза. Ветер юго-западный, западный днем, порывы 18 м/с.



Днем в горах Туркестанской области гроза, на севере пыльная буря. Ветер северо-западный, западный днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с.



Днем на большей части Алматинской области сохранится сильная жара +35+37. На большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области высокая пожарная опасность. В Алматы днем сильная жара до +35. Сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается сильная жара +35+37. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в ближайшие трое суток – с 13 по 15 августа 2024 года. По данным специалистов РГП "Казгидромет", в Алматы и Шымкенте осадков не ожидается, в Астане же пройдут дожди с грозами.