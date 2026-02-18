Рамазан-2026: опубликованы молитвы для сареси и ауызашара

Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) опубликовало молитвы, читаемые во время поста (Ораза) в священный месяц Рамазан, сообщает Zakon.kz.

Молитвами для сареси (предрассветный прием пищи) и ауызашара (вечерний прием пищи) ДУМК поделилось в Instagram сегодня, 18 февраля 2026 года.

"Сохраните и выучите наизусть молитвы для сареси и ауызашара! Пусть намерения всех нас будут приняты Всевышним Аллахом!" – заявили в Духовном управлении мусульман Казахстана в среду.

Также ДУМК обратилось к мусульманам Казахстана, которые готовятся к священному посту:

"Как ваша подготовка к Оразе?"

Ответа долго ждать не пришлось. Пользователи Казнета пожелали всем мусульманам легкого поста.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана утвердило календарь мусульманских праздников.

Согласно календарю, священный месяц Рамазан начнется 19 февраля 2026 года и продлится до 19 марта включительно. Кадыр тун (Ночь предопределения) в этом году приходится с 16 на 17 марта, праздник Ораза айт казахстанцы будут отмечать 20 марта, а первый день Курбан айта выпал на 27 мая.