В Акмолинской области в 2025 году доступ населения к услугам водоснабжения составит 100%
Информируя об итогах прошлого года, спикер отметил, что принятые меры позволили увеличить охват услугами водоснабжения на селе до 95,2%.
"В 2023 году услугами водоснабжения обеспечены 29 сел Акмолинской области, в том числе 12 сел обеспечены централизованным водоснабжением, в 17 селах установлены контейнерные блок- модули. Кроме того, в 2023 году разработаны 20 ПСД для реализации проектов в 20 сельских населенных пунктах. В целях обеспечения запасами подземных вод проведены поисково-разведочные работы в 12 населенных пунктах", – подчеркнул Данияр Куанышбаев.
Далее, как отметил докладчик, в 2024 году реализуются 65 проектов по водоснабжению и водоотведению, 24 из которых предусматривают строительство сетей водоснабжения и водоотведения, 41 проект направлен на реконструкцию.
Кроме того, дополнительно заявлено на уточнение финансирования по 45 проектам по водоснабжению.
Один из главных вопросов, волнующих жителей областного центра, – когда в Кокшетау придет чистая вода. Отвечая на него, Данияр Куанышбаев заверил, что уже в декабре текущего года проект введут в эксплуатацию.
На сегодня по проекту ведутся строительно-монтажные работы. По проекту "Строительство канализационных очистных сооружений города Кокшетау" с компанией "Метито" (ОАЭ) в рамках визита в г. Дубай было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве.
В рамках соглашения в январе 2024 года компанией "Метито" организован выезд в Кокшетау с участием финансовых менеджеров и технических специалистов для изучения и дальнейшей реализации проекта.
Не менее актуальный вопрос, обеспечение стабильного водоснабжения Егиндыкольского и Коргалжынского районов, находит свое решение.
Министерством по водным ресурсам и ирригации РК в прошлом году начаты работы по реконструкции 69 км магистральных сетей Нуринского группового водопровода. В целом, завершение планируется в 3 квартале 2024 года.
По итогам 2024 года доступ к услугам водоснабжения в городах планируется на уровне 99%, в сельских населенных пунктах – 96,1%.