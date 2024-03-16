В Акмолинской области в 2025 году доступ населения к услугам водоснабжения составит 100%

Об этом заявил руководитель областного ведомства Данияр Куанышбаев в ходе брифинга на площадке РСК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики.

Информируя об итогах прошлого года, спикер отметил, что принятые меры позволили увеличить охват услугами водоснабжения на селе до 95,2%.







"В 2023 году услугами водоснабжения обеспечены 29 сел Акмолинской области, в том числе 12 сел обеспечены централизованным водоснабжением, в 17 селах установлены контейнерные блок- модули. Кроме того, в 2023 году разработаны 20 ПСД для реализации проектов в 20 сельских населенных пунктах. В целях обеспечения запасами подземных вод проведены поисково-разведочные работы в 12 населенных пунктах", – подчеркнул Данияр Куанышбаев.

Далее, как отметил докладчик, в 2024 году реализуются 65 проектов по водоснабжению и водоотведению, 24 из которых предусматривают строительство сетей водоснабжения и водоотведения, 41 проект направлен на реконструкцию.

Кроме того, дополнительно заявлено на уточнение финансирования по 45 проектам по водоснабжению.

Один из главных вопросов, волнующих жителей областного центра, – когда в Кокшетау придет чистая вода. Отвечая на него, Данияр Куанышбаев заверил, что уже в декабре текущего года проект введут в эксплуатацию.

На сегодня по проекту ведутся строительно-монтажные работы. По проекту "Строительство канализационных очистных сооружений города Кокшетау" с компанией "Метито" (ОАЭ) в рамках визита в г. Дубай было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения в январе 2024 года компанией "Метито" организован выезд в Кокшетау с участием финансовых менеджеров и технических специалистов для изучения и дальнейшей реализации проекта.

Не менее актуальный вопрос, обеспечение стабильного водоснабжения Егиндыкольского и Коргалжынского районов, находит свое решение.

Министерством по водным ресурсам и ирригации РК в прошлом году начаты работы по реконструкции 69 км магистральных сетей Нуринского группового водопровода. В целом, завершение планируется в 3 квартале 2024 года.

По итогам 2024 года доступ к услугам водоснабжения в городах планируется на уровне 99%, в сельских населенных пунктах – 96,1%.