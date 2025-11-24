В Акмолинской области наградили лучших представителей сельского хозяйства

В Кокшетау отмечены лучшие акмолинские аграрии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики региона.

В красочно убранном зале собрались животноводы, фермеры, механизаторы, ветеринары, агрономы, операторы молочно-товарных ферм, работники перерабатывающих предприятий, инженеры, представители сельских династий и ветераны труда. Это была встреча тех, кто своим трудом формирует реальные результаты и двигает сельское хозяйство области вперед.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Регион подошел к празднику с высокими показателями. Урожай зерна превысил 7,6 млн тонн, что стало историческим максимумом для региона. Средняя урожайность составила 16,3 центнера с гектара, а в ряде хозяйств этот показатель был значительно выше, поднимаясь до 40-60 центнеров. На рост повлияли своевременные агротехнические работы, увеличение объема внесенных удобрений до 336 тыс. тонн, масштабная защита растений и повышение доли элитных семян. Масличные культуры заняли почти 500 тыс. га, а валовый сбор превышает 554 тыс. тонн, что создало серьезную базу для переработки и экспорта.

Экспортный сезон стал для региона одним из лучших за последние годы. После пятилетнего перерыва акмолинское зерно вновь вышло на рынок Европы. В Италию, Бельгию и Эстонию направлено 209 тыс. тонн продукции. Активизированы поставки в Азербайджан, Грузию и Турцию, открыты новые направления – Марокко и Вьетнам. Всего в этом году экспортировано свыше 3,5 млн тонн зерна, что укрепило позиции области на международном зерновом рынке. Параллельно развивается переработка – начато строительство двух крупных предприятий с участием иностранных инвестиций, где будут созданы новые рабочие места и современные технологические линии.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Животноводство региона также показывает устойчивый рост. Акмолинская область остается одним из ведущих регионов по производству мяса птицы, куриного яйца и целому ряду направлений фермерства. В ближайшие годы будут введены новые молочно-товарные фермы, откормочные площадки и птицеводческие объекты. Это обеспечит дальнейший рост объемов продукции и повышение обеспеченности регионов страны.

"Акмолинская область вновь показала высокие результаты и создала прочную основу для дальнейшего развития сельского хозяйства. Рекордный урожай, новый потенциал переработки, современные проекты – все это стало возможным благодаря ежедневному труду людей, посвятивших себя этой отрасли", – подчеркнул аким области Марат Ахметжанов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Кульминацией вечера стало вручение наград. Масштаб отмеченных работников в этом году стал одним из самых крупных за долгое время. Государственных, ведомственных и областных наград удостоены более полутора сотен специалистов из всех районов Акмолинской области. На сцену поднимались механизаторы, комбайнеры, доярки, зоотехники, ветеринары, инженеры, технологи, руководители хозяйств, представители рабочих династий, молодые специалисты и ветераны. Самые заслуженные получили ордена "Құрмет", медали "Ерен еңбегі үшін", нагрудные знаки "Ауыл шаруашылығының үздігі", благодарственные письма президента, премьер-министра, руководителей палат парламента и премии акима области.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Особенно тепло зал приветствовал работников, чья профессия редко бывает на виду, но от которых зависит стабильность всей отрасли. Среди них – специалисты ветеринарной службы.

"Сегодня особенно приятно видеть, что Человека труда – честного, ответственного, преданного своему делу – ценят и отмечают. Сейчас можно найти множество разных профессий, но именно тех, кто работает в полях и на фермах, кто зарабатывает хлеб потом, важно уважать и ставить в пример", – отметил удостоенный награды руководитель ветеринарной станции Коргалжынского района Азамат Джакупов.

На сцену выходили и представители многолетних трудовых династий, фермера, которые развивают хозяйства на протяжении десятилетий, молодые специалисты, выбравшие работу в селе, и женщины, которые руководят успешными сельхозкомпаниями. Каждый из них услышал в этот вечер слова признательности за свой вклад в развитие региона.

К слову, Акмолинская область демонстрирует, что системная работа, инновации и труд людей создают устойчивый рост и высокие показатели в сельском хозяйстве.