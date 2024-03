Исследовательницу честности Гарвардской школы бизнеса уличили в обмане

По документам учебного заведения, речь идет о статье 2012 года, которую Джино писала с четырьмя соавторами. В своей работе ученые утверждали, что люди честнее заполняют налоговые и страховые документы, когда их просят писать ответы в верхней, а не нижней части листа. Вывод был основан на лабораторном эксперименте, который проводился под руководством Джино.

Данная работа часто цитировалась. Однако, позже стала вызывать сомнения в научном сообществе.

Группа ученых решила проанализировать статью и пришла к выводу, что результаты исследований Джино и ее коллег были сфабрикованы. Они также изучили несколько других статей исследовательницы честности и тоже нашли в них признаки фальсификации.

По итогам служебной проверки в Гарвардской школе бизнеса пришли к выводу, что Джино редактировала результаты различных исследований таким образом, чтобы они соответствовали выдвинутым гипотезам. Женщина рекомендована к увольнению.

На своих страницах в соцсетях организация образования и сама обвиняемая хранят молчание. Сообщения по инциденту опубликовало издание New York Post 16 марта у себя на странице в X (Twitter).

Harvard professor of honesty tampered with data and should be fired: university probe https://t.co/lubG5vkgGI pic.twitter.com/ub0G4CGgtB