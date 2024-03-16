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Исследовательницу честности Гарвардской школы бизнеса уличили в обмане

Гарвард, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 02:39 Фото: Instagram/harvard
За выявленные признаки фальсификации в научных работах ученого-бихевиориста Франчески Джино ее рекомендовали уволить из Гарвардской школы бизнеса, которая входит в Гарвардский университет, сообщает Zakon.kz.

По документам учебного заведения, речь идет о статье 2012 года, которую Джино писала с четырьмя соавторами. В своей работе ученые утверждали, что люди честнее заполняют налоговые и страховые документы, когда их просят писать ответы в верхней, а не нижней части листа. Вывод был основан на лабораторном эксперименте, который проводился под руководством Джино.

Данная работа часто цитировалась. Однако, позже стала вызывать сомнения в научном сообществе.

Гарвард, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 02:39

Фото: Instagram/francesca.b.gino

Группа ученых решила проанализировать статью и пришла к выводу, что результаты исследований Джино и ее коллег были сфабрикованы. Они также изучили несколько других статей исследовательницы честности и тоже нашли в них признаки фальсификации.

По итогам служебной проверки в Гарвардской школе бизнеса пришли к выводу, что Джино редактировала результаты различных исследований таким образом, чтобы они соответствовали выдвинутым гипотезам. Женщина рекомендована к увольнению.

На своих страницах в соцсетях организация образования и сама обвиняемая хранят молчание. Сообщения по инциденту опубликовало издание New York Post 16 марта у себя на странице в X (Twitter).

Другие ученые США связывают депрессию у подростков с недостатком сна и ранним подъемом в школу.

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