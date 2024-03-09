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Депрессию у подростков ученые связывают с недостатком сна и ранним подъемом в школу

Подростки, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 05:48 Фото: pixabay
По итогам исследования американских ученых стало известно, что подростки, которые рано встают в школу, спят менее восьми часов в сутки или сидят в интернете перед сном, чаще подвержены депрессии и чувству одиночества, сообщает Zakon.kz.

Исследование специалистов Национального фонда сна показало, что высыпаются и спят рекомендуемую норму времени только 20% американских подростков. 73% участников опроса заявили, что недостаток сна отрицательно влияет на их эмоциональное здоровье. Чаще о недостатке сна заявляли тинейджеры, которые идут в школу раньше рекомендованного фондом времени, например, к 8:30 утра. Среди этой категории подростков исследователи зафиксировали более высокий уровень депрессивных симптомов, чем у их сверстников, которые высыпаются или позже встают в школу. Всего в опросе приняли участие 1100 подростков.

Негативное влияние на свое психическое здоровье отметили также подростки, которые испытывают трудности с засыпанием, то есть те, кто страдают от бессонницы более двух ночей в неделю. При этом, 54% участников опроса заявили, что не готовы отказаться от скроллинга соцсетей и использования телефона или других гаджетов за час до сна, даже если бы это помогло им лучше высыпаться.

Российский врач-эндокринолог Зухра Павлова также рассказала о недосыпах и назвала оптимальную продолжительность отдыха.

Алия Абди
США
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