Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Японии опубликовали прогноз цветения сакуры

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 03:18 Фото: pixabay
14 марта компания Japan Weather Co., Ltd. объявила восьмой прогноз цветения и полноценного цветения сакуры на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Две основные даты – это начало цветения и полное цветение. После полного цветения сакура красива еще примерно неделю. Если не будет урагана или ливня, то в конце сезона можно наблюдать процесс красивого опадания розовых лепестков.

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 03:18

Фото: Japan Meteorological Corporation

В этом году прогнозируется цветение и полное цветение вишневых деревьев примерно в 1000 местах по всей Японии: от Хоккайдо до Кагосимы.

К примеру, в Токио предполагаемая дата цветения 24 марта. Она приведена во втором столбце таблицы. В четвертом столбце – дата полного цветения. В Токио она выпадает на 31 марта.

Япония, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 03:18

Фото: Japan Meteorological Corporation

В последнем столбце указана обычная дата цветения сакуры. Как видим, в столице Японии идет совпадение с датой предыдущего года. В некоторых городах даты чуть сдвинулись дальше, но без существенных изменений. Буквально на пару дней.

Месяцем ранее также стало известно, что японские ученые создали один из самых необычных космических аппаратов в мире – крошечный спутник, сделанный из дерева.

Читайте также

Гарвард
Исследовательницу честности Гарвардской школы бизнеса уличили в обмане
закрытые дороги
В Казахстане увеличилось число закрытых из-за непогоды трасс
Астана, туберкулез, борьба
"Скажем туберкулезу "нет": масштабный флешмоб прошел в Астане
Алия Абди
Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Когда в Казахстане наступит настоящая весна
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
бизнесмен найден мертвым
Бизнесмен Бахыт Ибрагим найден мертвым в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: