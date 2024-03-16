В Японии опубликовали прогноз цветения сакуры

14 марта компания Japan Weather Co., Ltd. объявила восьмой прогноз цветения и полноценного цветения сакуры на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Две основные даты – это начало цветения и полное цветение. После полного цветения сакура красива еще примерно неделю. Если не будет урагана или ливня, то в конце сезона можно наблюдать процесс красивого опадания розовых лепестков.

Фото: Japan Meteorological Corporation

В этом году прогнозируется цветение и полное цветение вишневых деревьев примерно в 1000 местах по всей Японии: от Хоккайдо до Кагосимы.

К примеру, в Токио предполагаемая дата цветения 24 марта. Она приведена во втором столбце таблицы. В четвертом столбце – дата полного цветения. В Токио она выпадает на 31 марта.

Фото: Japan Meteorological Corporation

В последнем столбце указана обычная дата цветения сакуры. Как видим, в столице Японии идет совпадение с датой предыдущего года. В некоторых городах даты чуть сдвинулись дальше, но без существенных изменений. Буквально на пару дней.

Месяцем ранее также стало известно, что японские ученые создали один из самых необычных космических аппаратов в мире – крошечный спутник, сделанный из дерева.