В Токио начался сезон цветения сакуры

Официальное начало цветения сакуры объявили в Токио. Показатель этому – раскрытие пяти-шести цветков на знаменитом дереве города, которое находится в храме Ясукуни, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Japan Times, примерно в 14:00 по японскому времени в понедельник, 24 марта, Метеорологическое агентство объявило, что знаменитое дерево цветет.

Фото: freepik

Сезон цветения сакуры в этот раз начался на пять дней раньше, чем в 2024 году.

"По данным Японской метеорологической ассоциации, теплая погода последней недели послужила цветению. Ожидается, что пиковое цветение наступит примерно через неделю, возможно, раньше, если теплые условия сохранятся".

Ориентиром для начала сезона служит цветение сорта "сомеи-ёсино", известного своими бледно-розовыми цветами. Полное цветение сакуры объявляется, когда раскрылось около 80% цветов дерева.

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