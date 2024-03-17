Несостоявшееся взаимодействие вороны и дальневосточного леопарда попало на видео

Взаимодействие вороны и дальневосточного леопарда попало в объектив камеры 15 марта, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале "Земля леопарда" разместили видео неудачной попытки вороны затеять беседу с дальневосточным леопардом. По мнению экспертов, обычно вороны карканьем подзывают сородичей, обнаружив остатки добычи хищников. Но в этом случае похоже на то, что ворона просто заскучала и решила вывести на диалог или эмоции гордого леопарда.

Еще одно атмосферное видео, но только с рысью, засняли на Камчатке.