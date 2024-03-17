Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Несостоявшееся взаимодействие вороны и дальневосточного леопарда попало на видео

Дикая природа, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 07:26 Фото: pixabay
Взаимодействие вороны и дальневосточного леопарда попало в объектив камеры 15 марта, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале "Земля леопарда" разместили видео неудачной попытки вороны затеять беседу с дальневосточным леопардом. По мнению экспертов, обычно вороны карканьем подзывают сородичей, обнаружив остатки добычи хищников. Но в этом случае похоже на то, что ворона просто заскучала и решила вывести на диалог или эмоции гордого леопарда.

Еще одно атмосферное видео, но только с рысью, засняли на Камчатке.

Читайте также

Роды
Вопросы младенческой смертности и здоровья новорожденных обсудили в Астане
Япония
В Японии опубликовали прогноз цветения сакуры
Гарвард
Исследовательницу честности Гарвардской школы бизнеса уличили в обмане
Алия Абди
Россия Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Астана
В двух мегаполисах страны произошли пожары
снег и дождь в марте на Наурыз
Снег с дождем ожидаются в дни празднования Наурыза в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: