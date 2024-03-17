Вопросы младенческой смертности и здоровья новорожденных обсудили в Астане

Младенческая смертность – очень чувствительный показатель, на который влияют различные факторы. Несмотря на улучшение неонатальной помощи и снижение смертности детей, перед системой здравоохранения стоят новые вызовы. Эти и другие вопросы обсудили на форуме в Астане, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава от 16 марта, в Казахстане выстроена трехуровневая система регионализации, функционируют перинатальные центры, оснащенные современным оборудованием. Однако рост рождаемости, изношенность зданий и применяемые на практике высокие технологии требуют существенной модернизации родовспомогательных организаций, которые за последние 10 лет практически не обновлялись.

Для снижения заболеваемости и врожденных пороков развития сегодня активно предпринимаются меры по совершенствованию скрининга беременных. Созданы 20 центров охраны плода. А своевременная квалифицированная мультидисциплинарная оценка плода и рациональное применение эффективных технологий способствуют повышению рождаемости здоровых детей.

Помимо этого, одним из неотъемлемых компонентов, обеспечивающих здоровье детей на протяжении последующей жизни, является питание. Так, по убеждению участников форума, популяризация грудного вскармливания определена ключевой мерой улучшения физиологического, метаболического, иммунологического статуса новорожденных. Ведь, по данным ВОЗ, только лишь поддержка грудного вскармливания может предотвратить 12% случаев смерти детей в возрасте до пяти лет.

Также при обращении к врачам важно учитывать отличия между неонатологом и педиатром. Неонатолог работает в роддоме в отделении патологии новорожденных и занимается детьми в его первые 28 дней жизни.

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