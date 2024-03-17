Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вопросы младенческой смертности и здоровья новорожденных обсудили в Астане

Роды, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 08:20 Фото: pixabay
Младенческая смертность – очень чувствительный показатель, на который влияют различные факторы. Несмотря на улучшение неонатальной помощи и снижение смертности детей, перед системой здравоохранения стоят новые вызовы. Эти и другие вопросы обсудили на форуме в Астане, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава от 16 марта, в Казахстане выстроена трехуровневая система регионализации, функционируют перинатальные центры, оснащенные современным оборудованием. Однако рост рождаемости, изношенность зданий и применяемые на практике высокие технологии требуют существенной модернизации родовспомогательных организаций, которые за последние 10 лет практически не обновлялись.

Для снижения заболеваемости и врожденных пороков развития сегодня активно предпринимаются меры по совершенствованию скрининга беременных. Созданы 20 центров охраны плода. А своевременная квалифицированная мультидисциплинарная оценка плода и рациональное применение эффективных технологий способствуют повышению рождаемости здоровых детей.

Помимо этого, одним из неотъемлемых компонентов, обеспечивающих здоровье детей на протяжении последующей жизни, является питание. Так, по убеждению участников форума, популяризация грудного вскармливания определена ключевой мерой улучшения физиологического, метаболического, иммунологического статуса новорожденных. Ведь, по данным ВОЗ, только лишь поддержка грудного вскармливания может предотвратить 12% случаев смерти детей в возрасте до пяти лет.

Также при обращении к врачам важно учитывать отличия между неонатологом и педиатром. Неонатолог работает в роддоме в отделении патологии новорожденных и занимается детьми в его первые 28 дней жизни.

Ранее сообщалось, как рождение ребенка влияет на трудовые отношения с работодателем.

Читайте также

Дикая природа
Несостоявшееся взаимодействие вороны и дальневосточного леопарда попало на видео
Япония
В Японии опубликовали прогноз цветения сакуры
Гарвард
Исследовательницу честности Гарвардской школы бизнеса уличили в обмане
Алия Абди
Астана ВОЗ Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Астана
В двух мегаполисах страны произошли пожары
снег и дождь в марте на Наурыз
Снег с дождем ожидаются в дни празднования Наурыза в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: