Мама дорогая: рождение ребенка – событие не только радостное, но и выгодное в отношениях с работодателем

Как родители могут использовать рождение ребенка в трудовых отношениях с работодателем: взять отпуск и отсрочить окончание договора. А также увеличить социальные выплаты. Эксперт Наталья Гилёва рассказала на портале "Правмедиа", как Трудовой кодекс РК защищает работников, пишет Zakon.kz.

В действующем Трудовом кодексе РК есть уникальная для постсоветского пространства норма. Касается она двух видов трудового отпуска: по беременности и родам (оплачиваемого) и по уходу за ребенком до трех лет (без сохранения зарплаты, но с сохранением должности и прочих социальных гарантий), которые как бы следуют друг за другом. А именно, в пункте 2 статьи 51 ТК говорится:



"В случае, если на день истечения срока трудового договора, заключенного на определенный срок не менее одного года, беременная женщина представит справку о беременности сроком двенадцать и более недель, а также работник, имеющий ребенка в возрасте до трех лет, усыновивший (удочеривший) ребенка и пожелавший использовать свое право на отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком, представит письменное заявление о продлении срока трудового договора, кроме случаев замещения временно отсутствующего работника, то работодатель обязан продлить срок трудового договора по день окончания отпуска по уходу за ребенком".

Чем уникальна и даже революционна, если угодно, эта норма?

До 2015 года, когда был принят Трудовой кодекс, действовало такое правило (как и в других соседних странах на постсоветском пространстве). Если на день истечения срока договора – ну и, соответственно, до этого дня – женщина предъявляла справку о беременности, с ней продлевали договор только на период отпуска по беременности и родам. То есть, по общему правилу, 126 (70+56) дней отгуляла – и иди на все четыре стороны.

Но в 2015 году, когда принимался кодекс, в Казахстане уже многие годы функционировал Фонд социального страхования. А это что значит? Родившая женщина имеет право на социальную выплату по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком: ранее – до года, а с введением в действие Социального кодекса с 1 июля 2023 года – до полутора лет (пп. 4) пункта 1 статьи 71 СК). Но если с ней прекратят трудовые отношения, она как безработная получит по минимуму. Если же состоит в трудовых отношениях, выплаты будут больше. Кроме того, продолжает идти стаж.

Именно из этих соображений защиты прав работников и была специально написана эта норма. Что, кстати, очень не нравится кадровикам.

Итак, резюмируем.

"Если женщина беременна, и у нее истекает срок действия договора, который был заключен – обратите внимание – только на определенный срок не меньше года, она пишет заявление о продлении. И работодатель обязан продлить договор, оформив это не приказом, а дополнительным соглашением. Но что самое главное – не до окончания отпуска по беременности и родам (который оплачивается), как многие кадровики сейчас делают, но по истечении срока отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Да, этот отпуск не оплачивается, но, находясь в нем, можно рассчитывать на больший размер социальной выплаты по уходу за ребенком и продолжение трудового стажа". Наталья Гилёва

Да, на практике эта норма зачастую нарушается работодателем, но работники легко, если бы они знали эту разницу, могли бы обратиться в согласительную комиссию, а потом, если понадобится, в суд – и этот срок был бы признан ошибочным, недействительным и не подлежащим применению.

"Дополнительно объясню, почему в законе указан срок беременности 12 недель. В 1999 году Казахстан ратифицировал Конвенцию международной организации труда о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Как известно, нормы ратифицированных конвенций являются обязательными к применению при разработке национального законодательства. Оттуда и пришла эта норма в Трудовой кодекс. Поскольку женщина, согласно принятым медицинским правилам, если пожелает прервать беременность, может это сделать до срока в 12 недель. А раз не прервала до этого срока, то нуждается в особой защите". Наталья Гилёва

К слову, в Кодекс РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" (в отдельные его статьи) эти 12 недель также "пришли" из данной конвенции МОТ.

А еще, к слову, порой при разработке национального законодательства используются и нератифицированные конвенции. Так, например, норма о том, что одна из частей оплачиваемого ежегодного трудового отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (пункт 3 статьи 92 ТК), заимствована как раз из такой вот нератифицированной Казахстаном Конвенции МОТ об оплачиваемых отпусках.





Но что еще важно – нормой о продлении договора в связи со взятием отпуска по уходу за ребенком могут воспользоваться не только матери, но и отцы. А также усыновители, но даже ими список не исчерпывается. В упомянутом выше пункте 2 статьи 51 используется несколько кривоватая формулировка – "а также работник, имеющий ребенка в возрасте до трех лет". Так вот, по аналогии закона, чтобы понять, о ком идет речь, целесообразно использовать статью 100 ТК, посвященную как раз отпуску по уходу за ребенком до достижения им 3 лет: кому и как он предоставляется.

А именно, работодатель обязан предоставить отпуск:

по выбору родителей – матери либо отцу ребенка; родителю, одному воспитывающему ребенка; другому родственнику, фактически воспитывающему ребенка, оставшегося без попечения родителей, либо опекуну; работнику, усыновившему (удочерившему) новорожденного ребенка (детей).

То есть, все эти лица могут требовать такой отпуск, если у них заканчивается срок трудового договора, работодатель не проявляет заинтересованности в продолжении сотрудничества, однако работник по каким-то причинам не хотел бы сейчас остаться без официальной работы.

"Я бы на месте такого отца первая пожелала пойти в этот отпуск, даже если не собираюсь с ребенком сидеть. Потому что я хочу застолбить себе дальше трудовые отношения, на меня будет распространяться коллективный договор, и я буду получать какие-то отчисления по коллективным договору… новогодние подарки для детей, в конце концов. А может, это не первый ребенок, и тогда я что-то получу еще по коллективному договору на других детей, если они, например, школьного возраста. В общем, я бы на месте отцов подумала, что выбрать: приказ о прекращении договора по истечении срока его действия и поиск подходящей работы как безработному гражданину или пока пойти в отпуск по уходу ребенком". Наталья Гилёва

И кстати, насчет предоставления отпуска для отцов. Отделы кадров чрезмерно щепетильно относятся к заявлениям на отпуск по уходу за ребенком от мужчин. Начинают спрашивать, требовать даже какие-то справки с места работы жены, то есть мамы ребенка. Это всё незаконно. Согласно пункту 2 статьи 100 ТК, для оформления отпуска по уходу за ребенком что отец, что мать должны предоставить всего два документа: заявление с указанием продолжительности отпуска и свидетельство о рождении. Всё!

Никакие другие детали: работает ли мать и прочее – не должны волновать кадровиков, как и вопрос, как там собирается мужчина сидеть с молодой няней и с ребенком, пока супруга работает. Не их ума это дело!

Возможно, кого-то вводит в заблуждение формулировка в пп.1) пункта 1 статьи 100 ТК: что отпуск должен предоставляться "по выбору родителей – матери либо отцу ребенка". Мол: либо тот, либо другая. Однако это неверное толкование, что следует как раз из исчерпывающего перечня требуемых документов, указанного как раз в пункте 2 статьи 100 ТК:

"Отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет предоставляется на основании письменного заявления работника с указанием его продолжительности и предоставлением свидетельства о рождении или другого документа, подтверждающего факт рождения ребенка".

А раз не требуется справки с места работы супруги, значит, не следует и проверять, работает ли она. На самом деле, законодателю это безразлично. То есть формулировкой "по выбору родителей – матери либо отцу ребенка" он просто не исключает обоюдного ухода за ребенком. Он лишь подчеркивает, что отпуск работодатель обязан предоставить не только традиционно матери, но и отцу.

Другое дело, что социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком может быть предоставлена только одному из родителей, поскольку предоставляется на ребенка. Но это, опять-таки, не забота отдела кадров, поскольку выплата осуществляется не из кассы компании, а из Государственного фонда социального страхования.