Правительство усиливает меры по снижению материнской и младенческой смертности

Премьер-министра Олжас Бектенов на заседании правительства 5 августа 2025 года озвучил ряд поручений, направленных на снижение материнской и младенческой смертности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Беткенов отметил, что глава государства определил снижение материнской и младенческой смертности важным приоритетом развития системы здравоохранения.

"Эти показатели отражают социально-экономическое благополучие регионов и сказываются на глобальном индексе конкурентоспособности страны. В целом, принимаемые меры позволили достичь устойчивого снижения показателей. Безусловно, это результат работы наших медицинских работников. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров на селе позволит расширить доступность медицинской помощи для будущих мам и детей. Кроме того, необходимо и далее проводить постоянную подготовку и переподготовку акушеров, гинекологов, неонатологов, педиатров и реаниматологов в ведущих отечественных и зарубежных центрах", – озвучил глава кабмина.

Он заявил, что необходимо развивать в столице и регионах учебные центры на базе ведущих клиник и внедрять программы непрерывного обучения специалистов. Также надо вести постоянную работу по улучшению условий для безопасных родов.

"Надо качественно и повсеместно реализовать программу "Аналар саулығы", которая направлена на подготовку женщин к беременности, своевременную диагностику заболеваний и оздоровление. Необходимо обеспечить равный доступ к качественной медицинской помощи для всех – от центра до самого удаленного аула. Во всей этой работе следует скоординировать действия госорганов на центральном и местном уровне", – дополнил Бектенов.

В этой связи он поручил министерству здравоохранения совместно с акиматами принять исчерпывающие меры по укомплектованию существующих и вновь вводимых объектов здравоохранения медицинскими специалистами.

"Акиматам регионов поручаю принять действенные меры по улучшению инфраструктуры и укреплению материально-технической базы организаций родовспоможения и детства. Всем регионам важно обеспечить выделение подъемных средств молодым врачам, приезжающим работать на селе. Министерству здравоохранения, национальным научным центрам на постоянной основе надо обеспечить трансферт новых технологий в региональные медицинские организации для улучшения качества диагностики и лечения", – поручил премьер-министр.

Ранее Олжас Бектенов раскритиковал работу Минторговли.