#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
541.82
627.1
6.78
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
541.82
627.1
6.78
Общество

Правительство усиливает меры по снижению материнской и младенческой смертности

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 11:32 Фото: primeminister.kz
Премьер-министра Олжас Бектенов на заседании правительства 5 августа 2025 года озвучил ряд поручений, направленных на снижение материнской и младенческой смертности в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Беткенов отметил, что глава государства определил снижение материнской и младенческой смертности важным приоритетом развития системы здравоохранения.

"Эти показатели отражают социально-экономическое благополучие регионов и сказываются на глобальном индексе конкурентоспособности страны. В целом, принимаемые меры позволили достичь устойчивого снижения показателей. Безусловно, это результат работы наших медицинских работников. Привлечение и закрепление квалифицированных кадров на селе позволит расширить доступность медицинской помощи для будущих мам и детей. Кроме того, необходимо и далее проводить постоянную подготовку и переподготовку акушеров, гинекологов, неонатологов, педиатров и реаниматологов в ведущих отечественных и зарубежных центрах", – озвучил глава кабмина. 

Он заявил, что необходимо развивать в столице и регионах учебные центры на базе ведущих клиник и внедрять программы непрерывного обучения специалистов. Также надо вести постоянную работу по улучшению условий для безопасных родов.

"Надо качественно и повсеместно реализовать программу "Аналар саулығы", которая направлена на подготовку женщин к беременности, своевременную диагностику заболеваний и оздоровление. Необходимо обеспечить равный доступ к качественной медицинской помощи для всех – от центра до самого удаленного аула. Во всей этой работе следует скоординировать действия госорганов на центральном и местном уровне", – дополнил Бектенов. 

В этой связи он поручил министерству здравоохранения совместно с акиматами принять исчерпывающие меры по укомплектованию существующих и вновь вводимых объектов здравоохранения медицинскими специалистами.

"Акиматам регионов поручаю принять действенные меры по улучшению инфраструктуры и укреплению материально-технической базы организаций родовспоможения и детства. Всем регионам важно обеспечить выделение подъемных средств молодым врачам, приезжающим работать на селе. Министерству здравоохранения, национальным научным центрам на постоянной основе надо обеспечить трансферт новых технологий в региональные медицинские организации для улучшения качества диагностики и лечения", – поручил премьер-министр. 

Ранее Олжас Бектенов раскритиковал работу Минторговли. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Выплаты через SMS: почему казахстанцам важно отвечать только на 1414
Общество
11:53, Сегодня
Выплаты через SMS: почему казахстанцам важно отвечать только на 1414
Роддома с высокой смертностью рожениц хотят лишать лицензий в Казахстане
Общество
11:50, Сегодня
Роддома с высокой смертностью рожениц хотят лишать лицензий в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: