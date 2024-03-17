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Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам

Бытовая техника, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 08:41 Фото: pixabay
17 марта МЧС Казахстана призвало жителей страны строго соблюдать правила пожарной безопасности в квартирах и жилых помещениях, сообщает Zakon.kz.

Так, для предотвращения пожароопасных ситуаций в квартирах и жилых помещениях ведомство рекомендует:

  • не хранить горючие жидкости, газовые баллоны на балконах и лоджиях;
  • не использовать газовые баллоны в жилых домах двухэтажного строительства;
  • исключить курение в постели, а также не в специальных местах для курения;
  • не выбрасывать окурки с балконов и лоджий;
  • не оставлять готовые продукты питания и всю имеющуюся бытовую технику без присмотра.

Ранее ведомство призвало не хранить газовые баллоны вблизи отопительных приборов и не сушить белье над печью.

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