Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам

17 марта МЧС Казахстана призвало жителей страны строго соблюдать правила пожарной безопасности в квартирах и жилых помещениях, сообщает Zakon.kz.

Так, для предотвращения пожароопасных ситуаций в квартирах и жилых помещениях ведомство рекомендует:

не хранить горючие жидкости, газовые баллоны на балконах и лоджиях;

не использовать газовые баллоны в жилых домах двухэтажного строительства;

исключить курение в постели, а также не в специальных местах для курения;

не выбрасывать окурки с балконов и лоджий;

не оставлять готовые продукты питания и всю имеющуюся бытовую технику без присмотра.

Ранее ведомство призвало не хранить газовые баллоны вблизи отопительных приборов и не сушить белье над печью.