Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам
Фото: пресс-служба МЧС РК
16 марта МЧС Казахстана призвало жителей страны строго соблюдать правила пожарной безопасности, сообщает Zakon.kz.
Во избежание пожароопасных ситуаций в выходные и последующие дни, ведомство настоятельно рекомендует казахстанцам и гостям нашей страны придерживаться элементарных правил пожарной безопасности.
"Не храните газовые баллоны вблизи отопительных приборов, не сушите белье и другие вещи над печью. По возможности проводите очищение дымоходов", – говорится в сообщении.
13 марта во время пожара в Кокшетау спасатели успели вынести три газовых баллона.
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