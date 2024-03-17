В День Шанырака в Астане провели церемонию бракосочетания для пар
Прожившие вместе много лет столичные пары рассказали молодежи про свой семейный опыт и вместе с новоиспеченными супругами окунулись в процесс бракосочетания.
Фото: акимат Астаны
77-летние Геннадий и Марина Серовы рассказали о своем 55-летнем браке и дали напутствие молодым брачующимся.
Фото: акимат Астаны
"Сегодня мы как будто помолодели, потому что заново вернулись в тот незабываемый миг нашего первого бракосочетания. Этот брак у нас с мужем первый и единственный. На чем держится наша семья? Самое главное – это доверие, а еще умение слушать и уважать друг друга. Конечно, бывают и разногласия, но нужно стараться, чтобы дети от этого не страдали. Важно, чтобы семья была полной, чтобы ребенок воспитывался отцом и матерью. Потому что семья – это основа благополучия народа и общества. Молодым хочется пожелать крепкого здоровья, взаимной любви и уважения друг к другу", – сказала Марина Серова.
Молодожены Кайрат Рыспаев и Медина Нурмаганбетова отметили, что брак для них – это новый и волнительный этап в жизни.
"Эмоции нас переполняют, потому что когда ты просто в отношениях – это одно, но когда ты создаешь семью, то это уже и ответственность, и совместное принятие решений. Каждая ячейка общества в нашей стране важна, потому что это наше будущее. Молодое поколение несет определенную ответственность за то, чтобы наша страна развивалась и процветала. Мы будем этому всячески способствовать, потому что будущее нашего государства зависит от нас", – сказала Медина Нурмаганбетова.
Фото: акимат Астаны
Фото: акимат Астаны
Напомним, в рамках празднования "Наурыз мейрама" в столице пройдут порядка 200 мероприятий. Горожане смогут посетить концерты, праздничные программы, выставки, постановки, спортивные состязания по национальным видам спорта, народные гуляния и многое другое.