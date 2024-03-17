В День Шанырака в Астане провели церемонию бракосочетания для пар

В рамках проведения декады Наурызнама 17 марта отмечают День Шанырака. В связи с этим МРЦ "Астана жастары" совместно со столичным Управлением РАГС провели торжественную церемонию бракосочетания столичных пар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Прожившие вместе много лет столичные пары рассказали молодежи про свой семейный опыт и вместе с новоиспеченными супругами окунулись в процесс бракосочетания.

Фото: акимат Астаны

77-летние Геннадий и Марина Серовы рассказали о своем 55-летнем браке и дали напутствие молодым брачующимся.

Фото: акимат Астаны

"Сегодня мы как будто помолодели, потому что заново вернулись в тот незабываемый миг нашего первого бракосочетания. Этот брак у нас с мужем первый и единственный. На чем держится наша семья? Самое главное – это доверие, а еще умение слушать и уважать друг друга. Конечно, бывают и разногласия, но нужно стараться, чтобы дети от этого не страдали. Важно, чтобы семья была полной, чтобы ребенок воспитывался отцом и матерью. Потому что семья – это основа благополучия народа и общества. Молодым хочется пожелать крепкого здоровья, взаимной любви и уважения друг к другу", – сказала Марина Серова.

Молодожены Кайрат Рыспаев и Медина Нурмаганбетова отметили, что брак для них – это новый и волнительный этап в жизни.

"Эмоции нас переполняют, потому что когда ты просто в отношениях – это одно, но когда ты создаешь семью, то это уже и ответственность, и совместное принятие решений. Каждая ячейка общества в нашей стране важна, потому что это наше будущее. Молодое поколение несет определенную ответственность за то, чтобы наша страна развивалась и процветала. Мы будем этому всячески способствовать, потому что будущее нашего государства зависит от нас", – сказала Медина Нурмаганбетова.

Фото: акимат Астаны

Фото: акимат Астаны

Напомним, в рамках празднования "Наурыз мейрама" в столице пройдут порядка 200 мероприятий. Горожане смогут посетить концерты, праздничные программы, выставки, постановки, спортивные состязания по национальным видам спорта, народные гуляния и многое другое.



