День Шанырака: молодоженов и семейные пары с "золотой" свадьбой поздравили в Астане

Казахстанцы сегодня празднуют День Шанырака. В этот день в панорамном зале монумента "Байтерек" состоялось поздравление молодоженов с бракосочетанием и семейных пар с "золотой" свадьбой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В панорамном зале монумента "Байтерек" сегодня было по-особенному празднично. Главными виновниками торжества стали молодожены, а также пары, отмечающие "золотую" свадьбу. Их пришли поздравить родные и друзья.

Фото: Zakon.kz

Организовали мероприятия аппарат акима района Есиль совместно с Министерством культуры и информации, филиалом НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и Комиссией по делам и семейно-демографической политике по городу Астана.



В праздничном мероприятии приняли участие семь пар. Две из них в этом году отмечают 50-летие совместной жизни. Они расписались в Книге почетных юбиляров города Астана.





Фото: Zakon.kz

Молодоженам же вручили свидетельства о браке.





Фото: Zakon.kz

Заместитель акима Астаны Есет Байкен напомнил, что в этом году казахстанцы празднуют Наурыз в новом формате.

"Впервые сформирована декада праздничных дней, основанных на традициях и обычаях казахстанского народа. Празднование началось 14 марта – Көрісу күні. И с этого дня каждый день определен под определенные ценности. Сегодня мы празднуем День Шанырака – день семьи. Основным постулатом празднования этого дня является возвышение семейных ценностей, укрепление семейного очага", – сказал он.





Фото: Zakon.kz

Указал он и на более широкий смысл этого праздника – Казахстана, как единого шанырака для народов, проживающих на его территории.



"В Казахстане в единстве и согласии проживают более 130 народов, проживают во взаимопонимании, благополучии, развиваются. Для всех этих народов Казахстан стал единым домом. Этот день значим не только для каждой отдельно взятой семьи, а в целом для всех казахстанцев – это день, когда мы празднуем день нашего общего большого дома", – подытожил замакима.

Азамат и Самал Жумабаевы зарегистрировали брак 14 марта. Их, как и других молодоженов, которые присутствовали в ЗАГСе в тот день, пригласили на сегодняшнее мероприятие.

Фото: Zakon.kz

"Нас пригласили, нам было интересно посмотреть, как это будет проходить, как нас будут поздравлять, и мы согласились. Пришли в национальной одежде, и наш основной той также будет проходить в национальном стиле", – поделились они.

Секретарь Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике города Астана Карлыгаш Саркенова в свою очередь рассказала, почему пригласили вместе с молодоженами и юбиляров.

"Это символично, хотели, чтобы наша молодежь брала у них пример и прожили долгую, счастливую семейную жизнь", – сказала она.

В этом году казахстанцы празднуют Наурыз в новом формате.



Главным символом Наурыза в Казахстане стали тюльпаны.

