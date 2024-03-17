Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Минпросвещения опровергло фейк о том, что госорганы смогут отбирать детей у родителей

Минпросвещения опровергло фейк о том, что госорганы смогут отбирать детей у семей, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2024 19:01 Фото: pixabay
Министерство просвещения Казахстана 17 марта сообщило, что в Сети распространяется информация о законодательных нормах, якобы позволяющих госорганам забирать детей из семей, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве опровергли эту информацию. 

"В последнее время в социальных сетях распространяется информация о нормах, якобы позволяющих государственным органам забирать детей из семей, которые рассматриваются в двух законопроектах по вопросам образования и защиты прав ребенка и по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Вся информация касательно отобрания детей из семей, которая распространяется в социальных сетях, является недостоверной", – говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что в рассматриваемых законопроектах и других законопроектах, находящихся в Мажилисе, нет ни одной нормы, связанной с вопросом забирания детей из семей.

"Политика государства направлена на сохранение семьи, ребенка в кровной семье, приоритета родителей перед всеми другими лицами в вопросах воспитания, образования и безопасности детей. Государством принимаются меры, которые направлены на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это помощь семье в рамках работы Комиссий по делам несовершеннолетних, создаваемых центров психологической поддержки, центров поддержки семьи. Задача Комитета по охране прав детей приложить максимальные усилия для реализации права каждого ребенка "жить и воспитываться в кровной семье", – поясняли в Минпросвещения.

В ведомстве напомнили, что защита прав ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью происходит в соответствии с действующим законодательством и только в исключительных случаях реальной опасности.

"На сегодня в рамках действующей статьи 82 Кодекса РК "О браке супружестве и семье" уполномоченные органы (органы опеки и попечительства) вправе при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка принять меры по направлению ребенка временно в детскую организацию, т.е. центр поддержки детей. Уважаемые родители, просим доверять только официальным источникам информации", – заключили в министерстве.

21 февраля, обсуждая поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей на пленарном заседании Мажилиса, разработчики заверили, что там нет норм по насильственному изъятию детей из семьи. 

Читайте также

Искусственные пальмы &quot;завяли&quot; на набережной Актау
Искусственные пальмы "завяли" на набережной Актау
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
На реках Восточного Казахстана продолжают взрывать лед для предупреждения паводков
На реках Восточного Казахстана продолжают взрывать лед для предупреждения паводков
Диана Абдуллаева
Министерство просвещения РК Законодательство
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Астана
В двух мегаполисах страны произошли пожары
снег и дождь в марте на Наурыз
Снег с дождем ожидаются в дни празднования Наурыза в Алматы
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Наурыз по-новому: Токаев рассказал, откажется ли Казахстан от празднования Нового года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: