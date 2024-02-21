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Законодательство РК

Поправки против бытового насилия: нормы по изъятию детей из семьи – фейк

Казахстан дети семья Фото: pixabay
Обсуждая поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей на пленарном заседании Мажилиса, разработчики заверили, что там нет норм по насильственному изъятию детей из семьи, сообщат Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев отметил – люди обеспокоены тем, что якобы законопроект содержит нормы, допускающие беспрепятственный доступ в семью, изъятие ребенка и передачу его в детский дом.

"Я посмотрел закон, но таких норм не обнаружил. Есть ли такие нормы в законопроекте? Вообще в Казахстане сегодня возможно ли отобрать ребенка из семьи?"Сергей Пономарев

Депутат Жулдыз Сулейменова ответила, что изъятие детей из семьи не предусматривается в законопроекте.

"Потому что мы хотим, чтобы дети воспитывались в семьях. В целом, мы хотим, чтобы институты детей-сирот были как-то изжиты из нашего общества. Поэтому изъятие детей из семьи не рассматривается данными законопроектами".Жулдыз Сулейменова

Ее слова подтвердил вице-министр просвещения Едил Оспан.

"В рассматриваемом законопроекте, а также в других законопроектах не рассматривается вопрос об изъятии детей из семьи. Такой вопрос не поднимается в министерстве. Вся информация касательно изъятия детей из семьи, распространяемая в соцсетях, является фейком".Едил Оспан

Поправки по ужесточению наказания за бытовое насилие уже однажды "свернули" в Парламенте из-за возмущения и фейков в соцсетях о том, что детей будут забирать из семьи. 

В 2023 году в соцсетях появился новый фейк о том, что у родителей без квартир будут отбирать детей.

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