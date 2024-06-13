В Минпросвещения РК прокомментировали слухи "об изъятии детей из семей"

В соцсетях распространяется очередной фейк о том, что государственные органы смогут произвольно забирать детей у родителей. Якобы это станет возможным из-за принятия новых законодательных норм, сообщает Zakon.kz.

Это утверждение опровергли в пресс-службе Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан, пишет stopfake.kz.

"В действующем законодательстве нет норм, позволяющих государственным органам произвольно отбирать детей. Все законы направлены на защиту прав и интересов ребенка, и вмешательство возможно лишь при наличии реальной угрозы жизни или здоровью ребенка", – сообщили в ведомстве.

Приводятся слова председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжана Оспанова о том, что политика государства направлена на сохранение семей и поддержку родителей в их воспитательных усилиях.

"Главная задача органов защиты детства – обеспечить право каждого ребенка жить и воспитываться в родной семье. К сожалению, есть множество фактов, когда дети подвергаются жестокому обращению или живут в условиях, угрожающих их безопасности и благополучию. Лишь в случаях непосредственной угрозы могут быть приняты меры временного размещения в детских учреждениях. Каждый случай контролируется и тщательно проверяется Комитетом по охране прав детей, органами прокуратуры, внутренних дел, уполномоченным по правам ребенка", – сказала Насымжан Оспанова.

С 16 июня вступает в силу закон о защите прав женщин и безопасности детей, который был инициирован президентом в сентябрьском Послании 2023 года. Этот закон включает более 70 поправок, направленных на создание инфраструктуры поддержки семей и детей, предотвращение насилия, ужесточение наказаний за насилие в отношении детей, а также на помощь жертвам и свидетелям насилия и буллинга.

