Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Минпросвещения РК прокомментировали слухи "об изъятии детей из семей"

В Минпросвещения РК прокомментировали слухи об изъятии детей из семей, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 15:42 Фото: freepik
В соцсетях распространяется очередной фейк о том, что государственные органы смогут произвольно забирать детей у родителей. Якобы это станет возможным из-за принятия новых законодательных норм, сообщает Zakon.kz.

Это утверждение опровергли в пресс-службе Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан, пишет stopfake.kz.

"В действующем законодательстве нет норм, позволяющих государственным органам произвольно отбирать детей. Все законы направлены на защиту прав и интересов ребенка, и вмешательство возможно лишь при наличии реальной угрозы жизни или здоровью ребенка", – сообщили в ведомстве.

Приводятся слова председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжана Оспанова о том, что политика государства направлена на сохранение семей и поддержку родителей в их воспитательных усилиях.

"Главная задача органов защиты детства – обеспечить право каждого ребенка жить и воспитываться в родной семье. К сожалению, есть множество фактов, когда дети подвергаются жестокому обращению или живут в условиях, угрожающих их безопасности и благополучию. Лишь в случаях непосредственной угрозы могут быть приняты меры временного размещения в детских учреждениях. Каждый случай контролируется и тщательно проверяется Комитетом по охране прав детей, органами прокуратуры, внутренних дел, уполномоченным по правам ребенка", – сказала Насымжан Оспанова.

С 16 июня вступает в силу закон о защите прав женщин и безопасности детей, который был инициирован президентом в сентябрьском Послании 2023 года. Этот закон включает более 70 поправок, направленных на создание инфраструктуры поддержки семей и детей, предотвращение насилия, ужесточение наказаний за насилие в отношении детей, а также на помощь жертвам и свидетелям насилия и буллинга.

Читайте также

Жумангарин, часовой пояс, Казахстан
Вице-премьер об отмене перевода времени: Какое решение примут, такое мы будем двигать
Смаилов пообещал провести аудит средств, потраченных на строительство &quot;ЭКСПО&quot;
Смаилов пообещал провести аудит средств, потраченных на строительство EXPO
145 юных гениев
145 юных гениев: Алматинская область чествует победителей олимпиад
Константин Вноровский
Министерство просвещения РК 2024 год Фейки Фейки
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тонировка
"Разрешение" тонировать передние стекла авто прокомментировали в МВД
Мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, мечеть внутри, молящиеся люди, рамадан, священный месяц, рамазан, Курбан Айт, Курбан-байрам, мусульманский праздник, намаз, молитва в исламе, время намаза, ораза, ураза, мусульманский пост
В Казахстане определили время праздничного намаза на Курбан айт
Хоста – королева малоуходного сада и фаворит ландшафтных дизайнеров: как посадить и как ухаживать
Хосты в ландшафтном дизайне: куда посадить и как ухаживать
штормовое предупреждение
Жара до +40, ливень и град ожидаются в ряде областей Казахстана в четверг
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: