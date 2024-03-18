Казахстанцы смогут запретить себе азартные игры

Теперь игроманы в Казахстане смогут самостоятельно ограничить себе участие в азартных играх через цифровой формат, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства туризма и спорта Казахстана за 18 марта 2024 года:

"Граждане Казахстана, а также иностранцы, постоянно проживающие на территории страны, могут подать заявление о добровольном ограничении своего участия в азартных играх и пари на срок от шести до 12 месяцев посредством мобильного приложения eGov mobile".

Эта процедура предусмотрена статьей 15-1 закона РК "Об игорном бизнесе" (далее – Закон) и до автоматизации включение соответствующих лиц в список самоограниченных осуществлялось в бумажном формате в течение восьми рабочих дней.

Специалисты подчеркивают, что новая услуга значительно сокращает срок обработки заявлений и упрощает процедуру самоограничения от участия в азартных играх, что позволит всем гражданам, прежде всего чрезмерно увлекающимся азартными играми, мгновенно заблокировать себе доступ ко всем легальным игорным заведениям и сайтам лицензированных букмекерских контор.

"Для ограничения себя от участия в азартных играх гражданину или резиденту достаточно скачать на свой телефон мобильное приложение eGov mobile и иметь электронную цифровую подпись". Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Заявление подается онлайн посредством подписания заявки ЭЦП. После подачи заявление моментально регистрируется сервисом и лицо, подавшее заявление, вносится в список лиц, ограниченных от участия в азартных играх и пари (далее – список), сроком от шести месяцев до одного года без права отзыва заявления. При этом до истечения срока ограничения участия в азартных играх и пари можно подать заявление о продлении ограничения.

В соответствии с законом "Об игорном бизнесе" сведения о лицах, вошедших в список, являются конфиденциальными. Соответственно, доступ к таким сведениям имеют только авторизованные должностные лица МТС, а также лицензированные организаторы игорного бизнеса по отдельным запросам в рамках проверки данных посредством ввода ИИН лица, желающего принять участие в азартной игре, на предмет его наличия в списке.

Таким образом, каждый запрос субъектов игорного бизнеса будет обрабатываться индивидуально и исключительно по реквизитам ИИН без раскрытия иных личных данных лиц, состоящих в списке. Доступа ко всему списку у субъектов игорного бизнеса не будет.

"Заявление должно подаваться лицом, желающим ограничить свое участие в азартных играх и пари, самостоятельно с использованием персональной ЭЦП. Не допускается подача заявления третьими лицами". Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Для удобства пользователей разработана подробная видеоинструкция:





Вместе с тем, сохраняется возможность подачи письменного заявления (в бумажной форме) о самоограничении от участия в азартных играх и пари собственноручно на местах через организаторов игорного бизнеса согласно статье 15-1 закона.

16 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Атырау призвал законодательно принять меры, направленные на борьбу с лудоманией.