Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцы смогут запретить себе азартные игры

Казахстанцы смогут запретить себе азартные игры , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 10:31 Фото: pixabay
Теперь игроманы в Казахстане смогут самостоятельно ограничить себе участие в азартных играх через цифровой формат, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства туризма и спорта Казахстана за 18 марта 2024 года:

"Граждане Казахстана, а также иностранцы, постоянно проживающие на территории страны, могут подать заявление о добровольном ограничении своего участия в азартных играх и пари на срок от шести до 12 месяцев посредством мобильного приложения eGov mobile".

Эта процедура предусмотрена статьей 15-1 закона РК "Об игорном бизнесе" (далее – Закон) и до автоматизации включение соответствующих лиц в список самоограниченных осуществлялось в бумажном формате в течение восьми рабочих дней.

Специалисты подчеркивают, что новая услуга значительно сокращает срок обработки заявлений и упрощает процедуру самоограничения от участия в азартных играх, что позволит всем гражданам, прежде всего чрезмерно увлекающимся азартными играми, мгновенно заблокировать себе доступ ко всем легальным игорным заведениям и сайтам лицензированных букмекерских контор.

"Для ограничения себя от участия в азартных играх гражданину или резиденту достаточно скачать на свой телефон мобильное приложение eGov mobile и иметь электронную цифровую подпись".Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Заявление подается онлайн посредством подписания заявки ЭЦП. После подачи заявление моментально регистрируется сервисом и лицо, подавшее заявление, вносится в список лиц, ограниченных от участия в азартных играх и пари (далее – список), сроком от шести месяцев до одного года без права отзыва заявления. При этом до истечения срока ограничения участия в азартных играх и пари можно подать заявление о продлении ограничения.

В соответствии с законом "Об игорном бизнесе" сведения о лицах, вошедших в список, являются конфиденциальными. Соответственно, доступ к таким сведениям имеют только авторизованные должностные лица МТС, а также лицензированные организаторы игорного бизнеса по отдельным запросам в рамках проверки данных посредством ввода ИИН лица, желающего принять участие в азартной игре, на предмет его наличия в списке.

Таким образом, каждый запрос субъектов игорного бизнеса будет обрабатываться индивидуально и исключительно по реквизитам ИИН без раскрытия иных личных данных лиц, состоящих в списке. Доступа ко всему списку у субъектов игорного бизнеса не будет.

"Заявление должно подаваться лицом, желающим ограничить свое участие в азартных играх и пари, самостоятельно с использованием персональной ЭЦП. Не допускается подача заявления третьими лицами".Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Для удобства пользователей разработана подробная видеоинструкция:


Вместе с тем, сохраняется возможность подачи письменного заявления (в бумажной форме) о самоограничении от участия в азартных играх и пари собственноручно на местах через организаторов игорного бизнеса согласно статье 15-1 закона.

16 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Атырау призвал законодательно принять меры, направленные на борьбу с лудоманией.

Читайте также

Как казахстанцам получить АСП
Как казахстанцам получить АСП
Более двух тысяч новых мест появятся в школах Алматы
Более двух тысяч новых мест появятся в школах Алматы
Великий пост у христиан
Великий пост начался у православных христиан
Анастасия Московчук
Министерство туризма и спорта РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Бытовая техника
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к казахстанцам
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Поручения Токаева в действии: в МВД взялись за любителей насвая
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Появились первые результаты экзитполов на выборах президента РФ
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: