Растет количество казахстанцев, запретивших себе играть в азартные игры

В Казахстане растет количество граждан, которые воспользовались услугой самоограничения от азартных игр. Об этом свидетельствуют данные Министерства туризма и спорта (МТС) РК, сообщает Zakon.kz.

В начале июля 2024 года сообщалось, что услугой самоограничения на участие в азартных играх и пари воспользовались 132 тыс. казахстанцев.

"Более 150 тыс. казахстанцев воспользовались услугой самоограничения от азартных игр: онлайн (eGov mobile) – 149 973, в письменном виде – 3213", – рассказали в пресс-службе МТС РК сегодня, 22 августа.

О том, что игроманы в Казахстане смогут самостоятельно ограничить себе участие в азартных играх через цифровой формат, стало известно 18 марта.

16 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Атырау призвал законодательно принять меры, направленные на борьбу с лудоманией.