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Законодательство РК

Растет количество казахстанцев, запретивших себе играть в азартные игры

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 11:11 Фото: unsplash
В Казахстане растет количество граждан, которые воспользовались услугой самоограничения от азартных игр. Об этом свидетельствуют данные Министерства туризма и спорта (МТС) РК, сообщает Zakon.kz.

В начале июля 2024 года сообщалось, что услугой самоограничения на участие в азартных играх и пари воспользовались 132 тыс. казахстанцев.

"Более 150 тыс. казахстанцев воспользовались услугой самоограничения от азартных игр: онлайн (eGov mobile) – 149 973, в письменном виде – 3213", – рассказали в пресс-службе МТС РК сегодня, 22 августа.

О том, что игроманы в Казахстане смогут самостоятельно ограничить себе участие в азартных играх через цифровой формат, стало известно 18 марта.

16 марта 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае в Атырау призвал законодательно принять меры, направленные на борьбу с лудоманией.

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