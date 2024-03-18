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Эффект практически нулевой: Альназарова о работе бывшего вице-министра Бейбута Есенбаева

Акмарал Альназарова, Минздрав, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2024 13:12 Фото: akorda.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в мажилисе 18 марта объяснила уход Бейбута Есенбаева с поста вице-министра, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова сообщила, что в рамках ОСМС существенной перезагрузки требуют вопросы цифровизации здравоохранения.

"Любой вопрос требует прозрачности. Только за последние пять лет на эти цели было направлено свыше 15 млрд тенге – эффект практически нулевой. Ни одна система не работает в полной мере, не позволяет обеспечить должный уровень применимости в управлении принципа прозрачности использования ресурсов отрасли", – заявила она.

По ее словам, существующие свыше 35 медико-информационных систем только усложняют процесс оказания медпомощи и качества работы врачей.

"Мы наладили должный уровень с МЦРИАП, освободили от занимаемой должности вице-министра (Бейбута Есенбаева. – Прим. ред.), курирующего данное направление. Работа будет продолжена в этом направлении – это большой блок работы", – резюмировала глава Минздрава.

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Акмарал Альназарова также рассказала о многочисленных фактах нарушений финансовой дисциплины, хищений и необоснованных выплат заработной платы и премий. Речь идет о средствах, выделенных на оказание медицинской помощи и лекарственное обеспечение.

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