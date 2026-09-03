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Политика

Министром здравоохранения Казахстана осталась Акмарал Альназарова

Акмарал Альназарова , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 12:20 Фото: primeminister.kz
Акмарал Альназарова переназначена министром здравоохранения Казахстана. Эту должность она занимает с февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ сегодня, 3 сентября 2026 года, подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Назначить Альназарову Акмарал Шарипбаевну министром здравоохранения Республики Казахстан", – следует из документа, опубликованного на сайте Акорды в четверг.

Акмарал Альназарова родилась 16 февраля 1971 года в Кызылорде. Окончила Алматинский государственный медицинский институт (1994, специальность "Педиатрия"), Университет Қорқыт ата (2006, специальность "Экономист" Бакалавр экономики). Проходила дополнительное обучение: как в Казахстане, так и за рубежом. Врач-организатор-гигиенист высшей категории, врач-педиатр высшей категории. Доктор медицинских наук (2010).

Трудовой стаж:

  • Врач приемного покоя городской детской больницы город Кызылорда;
  • Младший научный сотрудник Кызылординского филиала научного центра педиатрии и детской хирургии (1997-1999);
  • Начальник отдела, заместитель начальника областного управления здравоохранения (1999-2001);
  • Главный врач Кызылординской областной детской больницы (2001-2003);
  • Начальник управления здравоохранения Кызылординской области (2003-2004);
  • Начальник областного управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (2005-2007);
  • Директор Кызылординского медицинского колледжа (2007-2013);
  • Заместитель акима Кызылординской области (02.2013-11.2015);
  • Руководитель управления здравоохранения Кызылординской области (11.2015-04.2019);
  • Первый заместитель Председателя Кызылординского областного филиала партии "Нур Отан" (04.2019-06.2020).

Министр здравоохранения Республики Казахстан (с 06.02.2024)

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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