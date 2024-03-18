Выплачивали необоснованно зарплаты и премии: о нарушениях в системе ОСМС рассказала глава Минздрава

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в Мажилисе 18 марта 2024 года рассказала о многочисленных фактах нарушений финансовой дисциплины, хищений и необоснованных выплат заработной платы и премий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она напомнила, что перед Минздравом стоит задача обеспечить высокую эффективность использования финансовых средств в системе здравоохранения и повысить удовлетворенность населения медицинской помощью.

"Министерством здравоохранения принимаются меры по ужесточению контроля за целевым рациональным использованием средств, выделенных на оказание медицинской помощи и лекарственное обеспечение. В результате проверок в медицинских организациях выявлены многочисленные факты нарушений финансовой дисциплины, хищений и необоснованных выплат заработной платы и премий", – заявила Акмарал Альназарова.

Как отметила глава Минздрава, по выявленным фактам нарушений ряд должностных лиц привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнений, а по отдельным фактам материалы переданы в правоохранительные органы для уголовного преследования.

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