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Багдат Мусин признал, что в Казахстане есть проблемы с интернетом

Казахстан интернет связь Фото: Zakon.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, который "отхватил" порцию хейта после высказывания, что интернет в РК лучше чем в Токио, все-таки признал, что в стране есть проблемы с качеством связи, сообщает Zakon.kz.

На пресс-конференции в правительстве он отметил, что видел петицию за его отставку, которая появилась после его знаменитого высказывания.

"Мы опираемся на официальные рейтинги. Думаю ли я, что с качеством интернета есть вопросы? Да, я признаю, что у нас в Казахстане есть вопросы с качеством. Я как гражданин РК пользуюсь, как и вы, меня нет какого-то обособленного интернета. Поэтому те вопросы к качеству связи, которые есть у населения Казахстана, у меня тоже возникают. Поэтому мы перед операторами ставим четкие задачи. И я ежемесячно контролирую по установке базовых станций".Багдат Мусин

Он добавил, что на самом деле министерство не должно вмешиваться в частный рынок сотовых операторов.

"Операторы связи самостоятельно отвечают за развитие своих сетей и связи. Операторский бизнес – рыночный, в нем присутствуют всегда частные игроки, которые должны друг с другом конкурировать и предоставлять качественные услуги связи, бороться за клиента. (...) Но, поскольку вопросы по качеству связи достигли такого масштаба, то мне как министру пришлось (вмешаться, – Прим. Ред.). Каждые две недели у меня сидят все мобильные операторы, все руководители-акционеры, с которыми у меня есть детальный план, сколько установили, сколько модернизировали, сколько привели в порядок".Багдат Мусин

В июле Багдат Мусин опираясь Speedtest Global Index заявил о том, что Астана поднялась на 35 позиций, обогнав Токио по качеству интернета.

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