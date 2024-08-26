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Какое место занимает Казахстан в рейтинге стран по скорости мобильного интернета

Какое место занимает Казахстан в рейтинге по скорости мобильного интернета, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:49 Фото: рixabay
Опубликован сравнительный анализ скорости мобильного интернета в 111 странах мира, сообщает Zakon.kz.

На сайте компании Ookla, чьим продуктом является популярный сервис по измерению скорости Speedtest, появился рейтинг стран по скорости мобильного и стационарного интернета. Этот рейтинг обновляется каждый месяц и делается в совокупности по трем месяцам.

Казахстан по скорости мобильного интернета занял 56-ю строчку из 111. При этом позиция нашей страны ухудшилась на два пункта по сравнению с предыдущим периодом. Отметим, что Казахстан в этом рейтинге обогнал все страны СНГ.

Какое место занимает Казахстан в рейтинге по скорости мобильного интернета, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:49

Фото: speedtest.net

Что касается скорости стационарного интернета, то здесь Казахстан занимает 94-е место из 162 стран. Из стран СНГ в данном случае мы обогнали только Таджикистан, в остальных странах стационарный интернет шустрее.

Какое место занимает Казахстан в рейтинге по скорости мобильного интернета, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 12:49

Фото: speedtest.net

"Каждый раз, когда пользователь нажимает "Go" на Speedtest, Ookla собирает надежные данные о фиксированном широкополосном или мобильном сетевом подключении. Кроме того, мы собираем миллиарды ежедневных образцов мобильных сетей, измеряя качество обслуживания сети (QoS) и качество восприятия (QoE). Тестирование, инициированное потребителем, является наиболее надежным способом понять пропускную способность (максимальную скорость) сетевого соединения", – объяснили в компании методологию сбора информации.

В июне 2024 года министр цифрвого развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев рассказывал, что, по данным Speedtest Ookla за апрель 2024 года, Казахстан занимал 66-е место.

Ирина Капитанова
Казахстан 2024 год Рейтинги Интернет
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