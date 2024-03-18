Депутаты раскритиковали министерство за работу над Водным кодексом

18 марта в Мажилисе презентовали проект нового Водного кодекса с сопутствующими поправками по вопросам охраны и использования водных ресурсов. Однако у некоторых депутатов выступление докладчика по проекту и сам Водный кодекс вызвали критику, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Так, депутат Ажар Сагындыкова отметила, что проект Водного кодекса значительно отличается от его концепции.

"Я прочитала концепцию и сам Водный кодекс. Концепция мне понравилась намного больше, чем сам Водный кодекс. Вы будто из разных законопроектов взяли отрывки, собрали в кучу лишь бы создать проект. Они порой даже по стилистике речи не согласованы. У меня такой вопрос: вы в своей концепции красиво изложили мировой опыт, а какой мировой опыт вы использовали в создании кодекса? Ведь только в Узбекистане существует два закона о воде и водопользовании, и о водоснабжении и водоотведении сточных вод. Вы же в кодекс накидали все подряд. Мало того, непонятно кто и за что отвечает", – сказала Ажар Сагындыкова.

Первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз ответил, что раздел по водоснабжению и водоотведению действительно требует отдельного закона. Однако на протяжении 30 лет этот закон не принимали, поэтому министерство включило его в Водный кодекс.

"В дальнейшем водоснабжение и водоотведение может переквалифицироваться в отдельный закон по водоснабжению и водоотведению", – добавил Болат Бекнияз.

Такой ответ не удовлетворил Ажар Сагындыкову. Мажилисвумен усомнилась в том, насколько эффективно были использованы средства при написании закона.

"У меня к представителям правительства большая просьба – проведите уже исследования, насколько эффективно используются бюджетные средства министерства при написании закона, потому что уже не первый закон, вносимый в Мажилис, требует доработки. Мы практически переписываем с нуля эти законы и тратим время", – заявила депутат Ажар Сагындыкова.

Вице-министр все же уточнил, что из бюджета на разработку Водного кодекса деньги не выделялись.

К слову, это не единственное замечание со стороны депутатов. Мажилисмен Бакытжан Базарбек также раскритиковал работу министерства по Водному кодексу. Сегодняшнюю презентацию он назвал самой слабой среди всех законопроектов.

"Даже Строительный кодекс лучше презентовали, чем Водный кодекс. Депутатам нужно подумать над тем, чтобы написать письменную жалобу на имя министра о таком низком качестве подготовки спикера – вице-министра водных ресурсов и ирригации. Так в Парламент приходить нельзя, это неуважение", – сказал депутат Бакытжан Базарбек.

В частности, мажилисмен усомнился в легитимности проекта Водного кодекса. По его словам, проект кодекса не прошел госэкспертизу, кроме того, не были проведены общественные слушания.

"Согласно Экологическому кодексу, госэкспертиза проводится по результатам общественных слушаний, а общественные слушания вы не проводили. А если общественных слушаний нет, то вы не имеете право вносить в Мажилис Водный кодекс", – заявил он.

Вице-министр экологии и природопользования Мансур Ошурбаев ответил, что общественные слушания провели с 6 февраля по 5 марта.

А вице-министр водных ресурсов и ирригации добавил, что общественные слушания проводили как с общественностью, так и на портале открытых НПА. По всем замечаниям министерство предоставило ответы.

"Общественность не знает о Водном кодексе. Где вы их проводили? Этот проект не должен здесь обсуждаться", – заключил депутат Бакытжан Базарбек.

Отметим, основная цель нового кодекса – достижение и поддержание безопасного уровня использования воды, позволяющего обеспечивать устойчивое развитие экономики, улучшать жизненные условия граждан и беречь окружающую среду.

В новом кодексе крайне важную роль играет экономия воды. К примеру, водопользователи обязаны будут рационально использовать водные ресурсы, принимать меры по внедрению водосберегающих технологий и систем повторного использования воды, а также не допускать использования питьевых подземных вод не по назначению. А организации, не имеющие систем повторного использования воды, обязаны предоставить план перехода к таким системам. Речь идет о сферах сельского хозяйства и промышленности. Подробнее по ссылке.