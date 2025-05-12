Депутат раскритиковал работу Министерства водных ресурсов

Председатель Комитета Мажилиса по аграрным вопросам, депутат Серик Егизбаев на правительственном часе 12 мая 2025 года раскритиковал Министерство водных ресурсов и ирригации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Егизбаев указал на ряд издержек и пробелов в управлении водохозяйственной системой.

"Не выстроена системная работа по формированию общенациональной культуры бережного водопотребления. Об этом свидетельствует наше отношение к воде как в экономике, так и в быту. Казахстанцы расходуют в 10 раз больше воды по сравнению с развитыми странами. Казахстан лидирует по уровню потребления воды на душу населения, который составляет 3,5 тыс. литров на человека. Национальная экономика также характеризуется высоким уровнем водопотребления. У нас на единицу продукции тратится в три раза больше воды, чем в России, США и Австралии. У нас основная проблема заключается не в дефиците воды, а в ее нерациональном использовании", – заявил он.

По его оценке, результативность принимаемых государством действий по водосбережению остается на низком уровне.

Указал он и на огромные потери воды в сельском хозяйстве. По его словам, эти показатели достигают 60%, тогда как в соседних странах данный показатель вдвое меньше. Основные причины – высокий износ ирригационной инфраструктуры и применение технологически устаревших методов орошения.

"За последние 10 лет на реализацию различных проектов по строительству, реконструкции и модернизации водохозяйственных объектов выделено более 258 млрд тенге за счет средств международных финансовых институтов и республиканского бюджета (министр в своем докладе озвучил о реализации 137 проектов в 2024 году на сумму 600 млрд тенге. – Прим. ред.). Однако до сих пор ощутимых результатов не видно. Потери воды по-прежнему остаются высокими", – сетует мажилисмен.

В пример он привел ситуацию в ряде регионов страны.

"По данным Высшей аудиторской палаты (ВАП), по восьми завершенным проектам ЕБРР в Актюбинской области установленное оборудование и возведенная ирригационная инфраструктура на общую сумму 3 млрд тенге не используется из-за допущенных ошибок. Аналогичная ситуация в Алматинской области, после модернизации канала в Талгарском районе на сумму 5 млрд тенге потери воды не снизились", – указал парламентарий.

Одной из серьезных проблем водной отрасли, по его словам, остается незаконное водопользование: в некоторых регионах, по его данным, до 40% воды используется нелегально.

"Безусловно, функции надзора, предусмотренные новым Водным кодексом, а также ужесточение штрафных санкций в 5 раз за такие нарушения будут сдерживающими факторами. Однако этого недостаточно для полного искоренения проблемы. Министерству необходимо принять исчерпывающие меры для предотвращения незаконного забора воды, в том числе с использованием космического мониторинга", – резюмировал Егизбаев.

Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов сообщил, что казахстанцы заплатили более 57 млн тенге штрафа за нелегальный оборот воды.