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Законодательство РК

Депутаты начали работу над Водным кодексом

Казахстан Водный кодекс Фото: pixabay
Сегодня, 14 февраля 2024 года, депутаты Мажилиса Парламента Казахстана приняли в работу Водный кодекс, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Серик Егизбаев отметил, что более 60% от общего водозабора приходится на сельскохозяйственную отрасль.

"Полагаем целесообразным передать рассмотрение проекта Водного кодекса и, соответственно, вопросы профильного министерства в ведение Комитета по аграрным вопросам. Это предложение согласовано с Комитетом по вопросам экологии и природопользованию. С учетом вышеизложенного комитет готов взять в работу указанные законопроекты и подготовить по ним заключение".Серик Егизбаев

Водный кодекс разработали по поручению президента.

О дефиците воды, договоренностях с приграничными странами по разделу общих рек, о том, почему мелеет Каспий, а также к чему следует готовиться СТО и баням, можно прочитать в интервью с министром водных ресурсов и ирригации РК Нуржаном Нуржигитовым.

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