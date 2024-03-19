Казахстанцев предупреждают о глобальной акции

Во всех регионах Казахстана 23 марта 2024 года стартует экологическая акция "Час Земли". Жителей страны призывают стать участниками главного экофлешмоба планеты, сообщает Zakon.kz.

В сообщении от Министерства экологии за 19 марта отмечено:

"23 марта 2024 года с 20:30 до 21:30 по всей стране стартует всемирная акция "Час Земли".

В ведомстве подчеркивают, это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на один час, тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку.

"Приглашаем всех вместе принять участие в акции!" – говорится в заключении.

11 марта с подобным заявлением обращался акимат Астаны.

Для Казахстана "Час Земли" станет 15-м в 2024 году. В 2023 году акция проходила 25 марта.

"Час Земли" – ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Мероприятие призывает всех – частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения – выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. Впервые это мероприятие было организовано в 2007 году.