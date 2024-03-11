Астанчан призвали на час выключить свет 23 марта

Акимат Астаны сегодня, 11 марта 2024 года, выступил с важным обращением к жителям и гостям столицы в связи с Международной экологической акцией "Час Земли", сообщает Zakon.kz.

По данным Управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны, Международная экологическая акция "Час Земли" состоится 23 марта. Мероприятие ежегодно поддерживают в столице.

"Акция "Час Земли" будет проводиться с 20:30 по 21:30 23 марта. Астанчан призывают присоединиться к важной акции, выключив свет и бытовые электроприборы в названное время в знак неравнодушия к будущему планеты", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Астане акцию, наряду с госорганами и подведомственными организациями, поддержат торгово-развлекательные центры, крупные спортивные комплексы и субъекты бизнеса

"Час Земли" – ежегодное международное событие, проводимое под эгидой Всемирного фонда дикой природы (WWF), в котором принимает участие более 2 млрд человек со всего мира. Цель акции – привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В Казахстане в 2023 году Международная экологическая акция "Час Земли" прошла 25 марта.