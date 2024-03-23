23 марта пройдет глобальная акция "Час Земли"

23 марта с 20:30 по 21:30 состоится Международная экологическая акция "Час Земли". В этот день на тысячах разных архитектурных объектов и зданиях по всему миру на один час отключат подсветку, сообщает Zakon.kz.

"Час Земли" – это время, когда миллионы людей из разных стран выключают свет и электроприборы на 1 час, тысячи архитектурных памятников мира отключают свою подсветку. Цель акции – привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты.

В 2024 году "Час Земли" в Казахстане приурочен к теме сохранения природы страны.



В акимате Астаны сообщили, что в столице акцию поддержат 34 здания, включая здание акимата, Дворец школьников, академию филармонии и другие.

Министерство экологии РК призвало казахстанцев поучаствовать в акции.