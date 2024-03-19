Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

13 млн казахстанцев будут обязаны отчитаться об активах и доходах в 2025 году

Всеобщее деклалирование, 2025 год, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 11:47 Фото: pexels
Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства 19 марта рассказал, готовы ли органы госдоходов к всеобщему декларированию. По его словам, эта норма коснется 13 млн казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер–министр Олжас Бектенов напомнил, что со следующего года декларацию о доходах должны сдавать все граждане Казахстана. И поинтересовался, какова готовность к этому этапу. 

"Мы готовы к проведению четвертого этапа всеобщего декларирования. Всего система всеобщего декларирования охватит порядка 13 млн человек. К этому мы готовы", – заявил министр финансов Мади Такиев.

По его словам, функционируют 222 консультационных центра в районных управлениях госдоходов, где оказывается помощь. Консультацию можно получить также по короткому номеру 1414.

"Проведена работа с банками второго уровня. Для удобства граждан реализованы сервисы по приему деклараций. Где нет интернета, мы прорабатываем с "Казпочтой" возможности по привлечению к приему деклараций", – добавил министр.

Всеобщее декларирование было введено в 2021 году. С начала 2024-го оно коснется предпринимателей, с 2025–го – практически всего населения Казахстана. Кто, как и в какой срок обязан отчитаться об активах и доходах, можно прочитать здесь.

Читайте также

Возможны подтопления: штормовое предупреждение объявили в двух регионах Казахстана
Возможны подтопления: штормовое предупреждение объявили в двух регионах Казахстана
в Минпросвещения прокомментировали инцидент в школе Павлодара
"Сын акима сломал нос девочке": в Минпросвещения прокомментировали инцидент в школе Павлодара
Глава Минфина о смене герба Казахстана: Решение еще не принято
Глава Минфина о смене герба Казахстана: Решение еще не принято
Мадина Мамырханова
МФ РК Казахстан Мади Такиев
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан
Морозы и сильные осадки вновь вернутся в Казахстан
дорога
На трассах Казахстана сняли все ограничения
Сергек, желтый сигнал, светофор
Желтый свет, но дороги нет: как водители привыкают к новшеству и какой будет штраф
Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане
Любителей вейпов и насвая привлекают к ответственности в Астане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: