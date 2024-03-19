13 млн казахстанцев будут обязаны отчитаться об активах и доходах в 2025 году

Министр финансов Мади Такиев на заседании правительства 19 марта рассказал, готовы ли органы госдоходов к всеобщему декларированию. По его словам, эта норма коснется 13 млн казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер–министр Олжас Бектенов напомнил, что со следующего года декларацию о доходах должны сдавать все граждане Казахстана. И поинтересовался, какова готовность к этому этапу.



"Мы готовы к проведению четвертого этапа всеобщего декларирования. Всего система всеобщего декларирования охватит порядка 13 млн человек. К этому мы готовы", – заявил министр финансов Мади Такиев.

По его словам, функционируют 222 консультационных центра в районных управлениях госдоходов, где оказывается помощь. Консультацию можно получить также по короткому номеру 1414.

"Проведена работа с банками второго уровня. Для удобства граждан реализованы сервисы по приему деклараций. Где нет интернета, мы прорабатываем с "Казпочтой" возможности по привлечению к приему деклараций", – добавил министр.

Всеобщее декларирование было введено в 2021 году. С начала 2024-го оно коснется предпринимателей, с 2025–го – практически всего населения Казахстана. Кто, как и в какой срок обязан отчитаться об активах и доходах, можно прочитать здесь.