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Как изменится работа Минфина, рассказал Мади Такиев

Как изменится работа Минфина, рассказал Мади Такиев Фото: primeminister.kz
Новый министр финансов Мади Такиев на заседании правительства 13 февраля рассказал, как изменится работа его ведомства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что расходы государства ежегодно растут. В этой связи он поинтересовался, какие меры будут приняты для увеличения доходной части бюджета.

"В текущем году Комитету государственных доходов предоставлена новая функция по валютному контролю. Также в рамках обновленного закона о трансфертном ценообразовании, а также согласно новой функции мы будем усиливать администрирование крупных налогоплательщиков. Второе, также за счет цифровизации мы будем расширять налоговую базу. Самым главным приоритетом остается повышение налоговой дисциплины", – сказал министр финансов Мади Такиев.

Ранее глава Кабмина озвучил решение по ставке НДС. По его словам, она повышаться не будет.

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