К чему в Казахстане приурочен день 20 марта праздничной декады Наурыз мейрамы

В Казахстане продолжается декада Наурызнама. Сегодняшний день 20 марта посвящен Дню национальных видов спорта, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-каналов и других официальных источников, сегодня в Казахстане – День национальных видов спорта.

Во все времена национальный спорт отражал дух кочевой цивилизации. Это были не просто соревнования. Это образ жизни наших предков, демонстрация силы, грации и мудрости.

Фото: Zakon.kz

Посвящение одного дня Наурызнама спорту – повод еще раз вспомнить о нашем наследии и тоже принять участие в активностях.

Фото: Zakon.kz

Ведь во всех регионах сегодня пройдут соревнования и турниры по национальным видам спорта.

Фото: Минпросвещения РК

А в Алматы в дни празднования Наурыза ожидаются снег с дождем.