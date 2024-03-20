К чему в Казахстане приурочен день 20 марта праздничной декады Наурыз мейрамы
Фото: wikimedia
В Казахстане продолжается декада Наурызнама. Сегодняшний день 20 марта посвящен Дню национальных видов спорта, сообщает Zakon.kz.
По данным Telegram-каналов и других официальных источников, сегодня в Казахстане – День национальных видов спорта.
Во все времена национальный спорт отражал дух кочевой цивилизации. Это были не просто соревнования. Это образ жизни наших предков, демонстрация силы, грации и мудрости.
Фото: Zakon.kz
Посвящение одного дня Наурызнама спорту – повод еще раз вспомнить о нашем наследии и тоже принять участие в активностях.
Фото: Zakon.kz
Ведь во всех регионах сегодня пройдут соревнования и турниры по национальным видам спорта.
Фото: Минпросвещения РК
А в Алматы в дни празднования Наурыза ожидаются снег с дождем.
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