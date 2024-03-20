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К чему в Казахстане приурочен день 20 марта праздничной декады Наурыз мейрамы

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 08:55 Фото: wikimedia
В Казахстане продолжается декада Наурызнама. Сегодняшний день 20 марта посвящен Дню национальных видов спорта, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-каналов и других официальных источников, сегодня в Казахстане – День национальных видов спорта.

Во все времена национальный спорт отражал дух кочевой цивилизации. Это были не просто соревнования. Это образ жизни наших предков, демонстрация силы, грации и мудрости.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 08:55

Фото: Zakon.kz

Посвящение одного дня Наурызнама спорту – повод еще раз вспомнить о нашем наследии и тоже принять участие в активностях.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 08:55

Фото: Zakon.kz

Ведь во всех регионах сегодня пройдут соревнования и турниры по национальным видам спорта.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 08:55

Фото: Минпросвещения РК

А в Алматы в дни празднования Наурыза ожидаются снег с дождем.

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