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Снег с дождем ожидаются в дни празднования Наурыза в Алматы

снег и дождь в марте на Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 15:35 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю в Алматы. Согласно данным синоптиков, к концу следующей недели снова начнутся осадки, которые перейдут в снег.

Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев рассказал о погоде в городе с 16 по 22 марта. Специалисты "Гидрометцентра" прогнозируют, что в южной столице в начале рабочей недели воздух прогреется до +16 градусов. Но со среды погода испортится – пойдет дождь, местами переходящий в снег.

16 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +3+5°С.

17 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С.

18 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +11+13°С.

19 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +14+16°С.

20 марта: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.

21 марта: облачно, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +6+8°С.

22 марта: облачно, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +4+6°С.

Ранее синоптики сообщили, когда в Казахстане наступит настоящая весна.

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Казгидромет Погода Алматы
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